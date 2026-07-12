Alina iz 'Života na vagi' objavila fotografiju svoje ozlijeđene ruke i zavijenu šapu svog kućnog ljubimca

Minus jedna šapa, minus jedna ruka. Sažetak današnjeg dana, napisala je na Instagramu Alina Pantseyeva uz objavljenu fotografija na kojoj je pokazala svoju ozlijeđenu ruku i zamotanu šapu svog kućnog ljubimca. Nije otkrila detalje o čemu se radi, ali Alina često s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli novosti iz svog života pa se tako nedavno na svoj 29. rođendan pratiteljima se nije javila svečanom fotografijom, već selfiejem iz teretane. Otkrila je kako rođendan provodi radno, od osam ujutro do 22.15 sati, pa je objavila fotografiju nastalu nakon treninga. – Ove godine nisam stigla napraviti lijepu rođendansku sliku jer za rođendan radim od 8:00 do 22:15, tako da objavljujem najsvježiju sliku s treninga – napisala je Alina te dodala kako ulazi u posljednju godinu svojih dvadesetih.

Foto: Instagram

Tom je prilikom napravila i svojevrsnu životnu inventuru. U objavi je otkrila da je do sada svladala nekoliko stranih jezika na visokoj razini, proputovala velik dio Europe te se samostalno preselila u dvije države. Na privatnom planu pronašla je ljubav svog života, udala se i tijekom godina udomila brojne kućne ljubimce. Posebno je ponosna na profesionalni i obrazovni put. Istaknula je da ima više od devet godina radnog iskustva, otvorila je vlastiti obrt, završila magisterij u Europskoj uniji, upisala doktorski studij te stekla niz dodatnih kvalifikacija.

– Skupila sam više od devet godina raznovrsnog radnog iskustva, otvorila obrt, završila magisterij u EU, upisala doktorat te završila nekoliko tečajeva i osposobljavanja – napisala je. Osim što je magistrica filologije, diplomirana prevoditeljica i nastavnica slavenskih jezika, danas je i certificirana manikerka, programerka te instruktorica fitnessa. Svoju znatiželju i širok raspon interesa kroz šalu je povezala s ADHD-om, o kojem je i ranije otvoreno govorila, ističući kako joj je dijagnoza pomogla da bolje razumije sebe.

Alina Pantseyeva osvojila je simpatije gledatelja kao pobjednica osme sezone showa Život na vagi, u kojem je ostvarila nevjerojatnu transformaciju. Tijekom natjecanja izgubila je čak 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje tjelesne mase, no njezina životna priča daleko nadilazi impresivnu fizičku promjenu.