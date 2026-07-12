FOTO Domenica pozirala u bikiniju i pokazala kamo je otputovala: 'Dovoljna je samo jedna'

Pjevačica Domenica Žuvela javila se na društvenim mrežama i otkrila da početak srpnja provodi na jednom od najljepših talijanskih otoka, a djelić idilične atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Serijom fotografija otkrila je kako s grupom prijateljica uživa na sunčanom Capriju, a čini se da je cijelo putovanje organizirano prilično spontano. "Dovoljna je samo jedna WhatsApp grupa i eto nas tu", napisala je kratko uz objavu, dajući do znanja da je za dobar provod ponekad potrebno samo dobro društvo i brzi dogovor.

Fotografije prikazuju esenciju savršenog "ženskog" odmora. Od vožnje brodom oko otoka i poziranja ispred slavnih stijena Faraglioni, simbola Caprija, do opuštanja na plaži i večera s pogledom na more, Domenica i njezine prijateljice iskoristile su sve što ovaj talijanski biser nudi. Sudeći po prizorima, grupa uživa u svakom trenutku, od zajedničkog plutanja u tirkiznom moru do šetnji slikovitim ulicama ukrašenim prepoznatljivim ružičastim bugenvilijama. Osim prirodnih ljepota, objava je otkrila i nekoliko zanimljivih detalja.

Na jednoj od fotografija vidi se crveni čamac s natpisom "SALVATAGGIO DA LUIGI", što upućuje na to da su djevojke posjetile "Da Luigi ai Faraglioni", jedan od najpoznatijih i najekskluzivnijih klubova na plaži, smješten u podnožju samih stijena. Pažnju je privukla i fotografija Domenice ispred štanda prepunog velikih, svježih limuna, koji su zaštitni znak cijele regije.

Pratitelji nisu propustili zamijetiti ni modne detalje. U jednoj od grupnih fotografija ističe se velika pletena torba s prepoznatljivim logotipom brenda Prada, popularan ljetni modni dodatak koji se savršeno uklopio u glamuroznu atmosferu otoka. Cijela objava odiše estetikom "la dolce vita", spajajući opuštenost s daškom luksuza, što je trend koji dominira društvenim mrežama kada su u pitanju putovanja.

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Podsjetimo, glazbenica se uputila na odmor nakon što je objavila novu pjesmu "Muško klasično". Radi se o zaraznoj ljetnoj pjesmi koja na duhovit način progovara o ljubavnom tipu kojeg je barem jednom susrela gotovo svaka žena. Iako pjesma opisuje muškarca na kojeg su mnoge žene barem jednom nasjele, popularna Dalmatinka priznaje kako inspiraciju nije tražila u vlastitom ljubavnom životu.

“Srećom, moj partner nema nikakve veze s muškarcem iz ove pjesme. Mogu reći da je potpuna suprotnost svemu što opisujem u ‘Muško klasično’. Ali tijekom života upoznaš razne ljude i čuješ još više priča pa mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj pjesmi ili će barem prepoznati nekoga iz svoje okoline”, kaže Domenica.