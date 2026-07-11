Tko je Hrvat koji je nastupio na Ultri? Nazivaju ga splitskim wunderkindom, a njegova glazba može se čuti i u ovoj igrici

U Splitu je sinoć počelo još jedno izdanje Ultra Europe festivala, a na njemu Hrvatska ima i svoju uzdanicu i to "splitsko dite". Na Resistance stageu nastupio je DJ Jock, a evo tko se krije iza ovog nadimka. Riječ je o Stipi Škokiću, koji svojim radom pomiče granice, a nazivaju ga i splitskim wunderkindom. Od publike Stipe dobiva i mnogo pozitivnih komentara.

– Kada odradim set na kojem ljudi uživaju, često dobijem poruke zahvale. Osjećaj je zaista zadovoljavajući kad znaš da si omogućio nekome da na nekoliko sati zaboravi na svakodnevne probleme i uživa u glazbi. Tijekom godina primio sam poruke u kojima mi ljudi govore o svojim poteškoćama ili životnim izazovima i kako im muzika pruža terapeutsko iskustvo. To je za mene nevjerojatno poticajno i jedno od najljepših iskustava koje mogu doživjeti kao DJ – kazao je ranije za Večernji list i dodao da mu puno znači i to što njegove stvari puštaju poznatiji kolege poput Carla Coxa. No, nikad mu cilj nije bila slava, nego dobra muzika. Njegove "stvari" možete čuti i u igrici Cheftastic, na kojoj je radio tijekom pandemije za tvrtku Not A Goose.

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– Nije bilo jednostavno dobiti priliku za nešto takvo niti je bilo jednostavno snimiti jer to je totalno drugi žanr muzike i prvi put sam radio muziku koja nije namijenjena za klubove i festivale. Na kraju je super ispalo – ispričao je tada, a nakon toga radio je i na glazbi za film.

Stipina ljubav prema glazbi krenula je od roditelja, a kod njih doma uvijek je svirala glazba. Na njegovu karijeru utjecaj je imao i splitski Ultra Europe festival, a ovo mu nije prvi nastup. Na ovoj pozornici prvi put bio je 2017. godine. Kazao je i da u Hrvatskoj nije lako uspjeti kao DJ jer smo mali.

– Dobra je stvar što je glazba univerzalni jezik pa se ne treba ograničiti. Svakako, uspjeh ne dolazi preko noći. Potrebno je puno vremena, truda i predanosti kako biste razvili vještine, izgradili svoj identitet kao DJ i svoju publiku. Važno je ostati predan i nastaviti raditi bez obzira na sva razočaranja, prazna obećanja i razne loše stvari koje se dogode, a vjerujte mi, toga će biti na dnevnoj bazi – kazao je te dodao da je važno učiti i pratiti trendove.

Inače, DJ Jock javio se kao nadimak koji mu je dao prijatelj u djetinjstvu, a on ni danas ne zna što bi to trebalo značiti.