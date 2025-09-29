Naši Portali
LIJEPA VEČER

FOTO Elegantna supruga Davora Božinovića blistala na humanitarnom koncertu! Uživali su

U našoj galeriji pogledajte kako je izgledao dolazak ministra Božinovića i njegove supruge na humanitarni koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, 63-godišnji Davor Božinović sinoć se, 28. rujna u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pojavio na humanitarnom koncertu "Prsten za budućnost" sa suprugom Jasnom Božinović. Par se držao za ruke dok se penjao uz stepenice, a Jasna je privukla sve poglede.

Naime, ministar je odjenuo standardno crno odijelo sa sivom kravatom, a dok je Jasna odjenula sivo elegantno odijelo i crnu majicu dekolteom. Ovaj par uživao je u koncertu u društvu poslovnih suradnika i prijatelja. O privatnom životu para ne zna se puno, no Božinović je u jednom od intervjua za Večernji list progovorio i o supruzi:

"Bez supruge danas ne bih bio ovo što jesam, a ljepota je našeg odnosa u povezanosti, bliskosti i poštovanju. Moram priznati da sam se zacopao preko ušiju i, da, bilo je to na prvi pogled. Tako da ne samo da me unučica vrti oko prsta, rekao bih i da moja Jasna ima jednaku takvu moć jer njoj ni za što nikada nisam znao reći ne. Puno razgovaramo i iznimno mi je važno njezino mišljenje. Upoznali smo se još kao klinci u Tivtu, njoj je tada bilo 17 godina i bila je najljepša i najpametnija djevojka u gradu, a u mojim očima i srcu i danas je ista ta djevojka", ispričao je za Večernji list.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i feštu rođendana
Zagreb: Humanitarni koncert "Prsten za budućnost"
1/18

Inače, Jasna je stomatologinja i ima uspješnu stomatološku praksu u Zaprešiću, gdje žive, a ministar nam je ispričao i kako je tijekom pandemije brusilicu zamijenila škara te ga ošišala: - Imamo iskustva još iz mladosti jer me je dok smo hodali znala tu i tamo ošišati. Kako je inače stomatolog, vješta je s rukama. E, da, nekada sam bio i mlađi i imao dužu kosu nego danas, ali s Jasnom su došle i škare. Naime, ošišala me nedugo nakon što smo postali cura i dečko'', rekao nam je svojedobno.

Podsjetimo, ovaj bračni par ima dvije kćeri, a Božinović je na svom Facebook profilu svojevremeno objavio i njihovu zajedničku fotografiju te napisao: "Najvažnije zvanje i najvrjednija titula u životu jest biti otac. Sretan vam Dan očeva. Neka nas i Sv. Josip, nebeski zaštitnik RH, kao savršen primjer oca, čiji dan danas obilježavamo, potakne da uvijek težimo biti bolji i brižniji očevi", napisao je uz fotku. Davor i Jasna su 2020. godine dobili i unuku Kiaru.

Ključne riječi
Lisinski koncert Jasna Božinović Davor Božinović ministar showbiz

