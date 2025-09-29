Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

Velika promjena u showu! Kandidati dobivaju nove trenere: 'Dobar je strah tko ga ima!'

29.09.2025.
u 19:11

Ubrzo doznaju da će im ovaj tjedan biti posebno izazovan jer imaju televizor, pun hladnjak raznih delicija i najvažnije - Mirna i Edo neće biti s njima! „Znao sam da će biti nešto zanimljivo, sviđa mi se to“, kaže Zoran, a treneri dodatno objašnjavaju novonastalu situaciju: „Pozvali smo kolege koji će doći u pomoć i molim vas, nemojte nas sramotiti.“

Prošli tjedan u 'Životu na vagi' bio je pun emocija, sukoba i iznenađenja. Trener Edo bio je emotivno prazan, a incident s vinom unio je razdor među kandidatima. Unatoč ozljedama i teškim izazovima, crveni tim pokazao je snagu, a zbog najlošijih rezultata na vagi - Ema i Ana napustile su show. Zvonimiru je trenutačno jako teško u showu, pomalo gubi fokus, a i posebno je emotivan jer je njegovoj kćeri rođendan. Dominik i Ivan komentiraju Anin odlazak iz showa. „Činjenica da je Ana ispala sigurno je najbolja zbog svih nesuglasica u timu. Sam njezin angažman otpočetka nije dovoljno dobar, dovoljno adekvatan da bi ona zaslužila opstati ovdje“, smatra kapetan crvenih. 

Ubrzo doznaju da će im ovaj tjedan biti posebno izazovan jer imaju televizor, pun hladnjak raznih delicija i najvažnije - Mirna i Edo neće biti s njima! „Znao sam da će biti nešto zanimljivo, sviđa mi se to", kaže Zoran, a treneri dodatno objašnjavaju novonastalu situaciju: „Pozvali smo kolege koji će doći u pomoć i molim vas, nemojte nas sramotiti." 

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

„Veselim se doznati tko će to biti“, kaže Domagoj, a GallaSandalla bi volio da uopće nemaju trenera tjedan dana. „Da se vidi što smo mi od njih naučili posljednjih šest ciklusa - ajmo, ljudi, primijenite da vas vidimo“, kaže Ivan. 

Osim iskušenja iz hladnjaka, kandidate jako zanima tko će biti njihovi novi treneri i nije im svejedno. „Kako smo se spuštali, Sneki i meni je bilo sve strašnije...“, kaže Nena, a trener Stjepan Ursa kroz smijeh kaže: „Dobar je strah tko ga ima.“ A kad Galla bude ugledao tko ih čeka, odmah će reći: „Trta me malo jer znam kakav je on i kakvi su njegovi treninzi.“

Plavom timu pridružuje se Andrea Solomun, bivša balerina, a sada trenerica koja se bavi i poremećajima u prehrani. „Hrana je jako bitna. Problem je u tome što smo svi okruženi hranom i mislimo da znamo kako treba jesti zato što svi jedemo. Ali to tako nije i ako taj moment stavljanja hrane u usta, probavljanja te hrane i iskorištavanja nutrijenata iz nje nije adekvatan, šanse za bolestima i ranijom smrću su povećane. Nema tog treninga koji će ti pomoći kao što će ti pomoći 'trening u kuhinji'“, kaže Andrea. 

Tko će pokleknuti i kušati nešto ih hladnjaka, kakav će veliki izazov dočekati natjecatelje i zašto će nagrada biti najbolja ove sezone - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo! 

život na vagi RTL showbiz

