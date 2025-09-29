Naši Portali
EMOTIVNI OPROŠTAJ

FOTO Velika tuga Karmele Vukov Colić: 'Odlazi nam najbolja. Ja se još nisam spremna oprostiti'

Zagreb: Okrugli stol "Razgovarajmo o menopauzi - razbijanje tabua i promicanje otvorenog razgovora"
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 10:22

Bivša voditeljica i dugogodišnje zaštitno lice Hrvatske radiotelevizije Karmela Vukov Colić na društvenim se mrežama oglasila dirljivom porukom posvećenom dragoj osobi.

Iza prepoznatljivog osmijeha Karmele Vukov Colić ovih dana krije se tuga. Bivša televizijska voditeljica, koju će publika HRT-a moći gledati u novoj sezoni emisije “Planine”, prolazi kroz teško razdoblje, a svoju je bol podijelila s pratiteljima. U emotivnoj objavi na Facebooku dirljivim se riječima oprostila od drage osobe, a mi te riječi prenosimo u cijelosti.

"Slušaj me: Nije ovo oproštajno slovo. Ja se još nisam spremna oprostiti…" započela je svoju objavu. "Ovo je tek puko navođenje činjenica. Odlazi nam najbolja. Najmudrija, najstaloženija, najrazumnija. Pa to se vidjelo već u osnovnoj – po tome kako si nas okupljala, kako usmjeravala… Svi smo htjeli biti kao ti. (Meni je ta želja potegnula do zrelosti). Odlazi nam najhrabrija. Najsrčanija, najborbenija. Jer – tko bi se drugi godinama beštiji smijao u lice, ne dajući joj ni mrvicu prostora da preuzme kormilo tvog života…Odlazi nam najzabavnija, najmaštovitija, najduhovitija… Ona koja bi nas s večeri potrpala u kombi (prije toga dobro nahranila) i odvela u drugu državu na koncert omiljenog benda iz mladosti. Odlazi nam najbolja. Najvoljenija", s biranim epitetima Karmela priča o prijateljici iz osnovnoškolskih dana.

Na kraju donosi snažan zaključak: "Ali znaš što? Ljudi koje volimo, ne umiru. Samo se sakriju u nama, šćućure se u grudima… pa žive u nama dok i mi živimo… I tako ćemo se, mila moja, nas dvije još naputovati… obići sva ona mjesta koja smo planirale… Još ćemo te nositi i po koncertima i po druženjima, uz dobru hranu nazdravljati čašom vina… Ljudi koje volimo ne umiru. Žive u nama dok i mi živimo. I zato ovo nije oproštajno slovo. Ja se nisam spremna od tebe oprostiti", napisala je Vukov Colić, a identitet osobe i ostale detalje odlučila je ostaviti za sebe.

Karmela Vukov Colić nakon snimanja završila u bolnici: 'Nisi faca ako nekaj ne strgaš'
Zagreb: Okrugli stol "Razgovarajmo o menopauzi - razbijanje tabua i promicanje otvorenog razgovora"
Podsjetimo, Karmela je 2018. godine otišla s HRT-a nakon 30 godina rada. – Nisam imala namjeru otići s HTV-a. Da se razumijemo - ja volim svoj posao. S radošću ustajem, vodim jutarnje programe na radiju i televiziji, s radošću ugošćujem poznate glazbenike svake nedjelje u ''Glazbenom megahertzu'', s velikom radošću osmišljavam i snimam Radionice u emisiji ''Kod nas doma''. No, zadnjih se mjeseci stres počeo odražavati na zdravlje pa sam morala nešto promijeniti. I činilo mi se najpoštenije, a taj sam prijedlog prvo iznijela gospodinu Bačiću (glavni ravnatelj HRT-a op. a.) i gospodinu Stipiću (ravnatelj RJ Poslovanje op. a.), da izađem iz osmosatnog radnog dana, obavezujući se pritom da ću i dalje odrađivati veći dio svega što sam radila i u radnom odnosu. Predložila sam da dogovorimo neki paušalni iznos koji će biti manji od moje plaće, a time i povoljniji. Rekli su da će mi se javiti. Nisu. Pametnome dosta – kazala je tada za Novi list.

– Pitate me zašto nisu pristali na moj prijedlog. Nemam pojma! Kako bi pokrili sve što sam radila, morat će angažirati barem troje ljudi. Još manje razumijem hajku koja je, kao neka odmazda, potom krenula. S HRT-a odlazim čistog obraza, sa zadnjom plaćom potpuno jednakom onoj prvoj, prije 16 godina, i bez i jedne kune otpremnine. Urednici nekih emisija koje sam radila (ne i Dobrog jutra!) zaista su imali volje i namjere zadržati me kao vanjsku suradnicu. Prijedlog je odbijen s argumentom da sam odlučila otići. A vidite, nekad su i Saša Sušec, Davor Dretar i Željka Ogresta odlučili otići, pa opet rade neke lijepe emisije u programima HRT-a. Kao vanjski suradnici, naravno! U čemu je kvaka!? – bez zadrške je dodala.

Zagreb: Okrugli stol "Razgovarajmo o menopauzi - razbijanje tabua i promicanje otvorenog razgovora"
Karmela se prije nekoliko godina okrenula potpuno drukčijem biznisu. Naime, kao velika ljubiteljica putovanja, spojila je ugodno s korisnim pa je u ožujku 2022. napravila potpuni zaokret u karijeri i postala direktorica Turističke zajednice Dugo Selo. – Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti – kazala je za Story.

