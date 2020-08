Vatreni koji nema Instagram konačno pokazao suprugu: 'Nema do Jadrana! Uživamo prije povratka u Englesku'

Jedan od najsamozatajnijih članova naše nogometne reprezentacije i bivši Dinamovac, golman Simon Sluga početkom kolovoza izmijenio je bračne zavjete s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom. Iako Sluga svoju privatnost nastoji čuvati podalje od javnosti, vijest o vjenčanju ipak nije uspio sakriti od medija.

Dvostruko slavlje

Na dan je NK Rijeka, čije je mreže donedavno pouzdano branio, izborila pobjedu nad šibenskom Lokomotivom i osvojila šesti naslov prvaka u Hrvatskom nogometnom kupu Simon je izrekao sudbonosno ‘da’ u rodnom Poreču. S prijateljima i obitelji ovaj veliki dan slavio je u luksuznom Valamar Isabella Island Resortu, a odmah nakon vjenčanja novopečeni supružnici uputili su se na medeni mjesec. Zbog pandemije koronavirusa umjesto dalekih i egzotičnih lokacija svoje prve bračne dane odlučili su provesti u miru crikveničkog hotela Esplanade.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 08.10.2019,Omis - Hrvatski reprezentativci odradili drugi trening uoci kvalifikacijske utakmice za EP protiv Madjarske. Simon Sluga Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novi izazov

– Kao što su engleske Premiership i Championship nogometne lige, vjerujem, najjače i zahtjevne za nas nogometaše, tako je i naša jadranska obala najljepša od svih u Europi. Zato mi je drago da supruga i ja dane odmora i početak našega bračnog života provodimo upravo ovdje u Crikvenici. Želim se nauživati našeg mora i sunca prije povratka u Englesku, gdje mi tijekom godine upravo to najviše nedostaje – kaže Simon, koji je prošle godine iz Rijeke otišao u engleski Championship klub Luton Town. Zbog klupskih obveza Sluga se uskoro vraća u Englesku, gdje ga očekuju pripreme za novu sezonu, a kako je ovo vrijeme transfera između klubova, nikada se ne zna hoće li kakva „ponuda koja se ne odbija“ odvesti ovog 27-godišnjeg Porečanina u novi klub i na neku novu adresu, koju će dijeliti sa suprugom.

Foto: Promo

Inače, Simon je po mnogočemu netipičan nogometaš pa je tako i jedan od rijetkih koji nema profile na društvenim mrežama. Virtualni svijet i lažni glamur, kaže, uopće ga ne zanimaju. - S 21 godinom ugasio sam Facebook, potom je Instagram počeo biti “in”. Imao sam ga, koristio sam ga zbog zafrkancije s dečkima ili da se čujem s osobama čiji broj telefona nemam. Međutim, smatram se “starom školom”; jednostavno, shvatio sam da to nije svijet za mene. Evo, kad ti je dosadno, prva stvar koju radiš je da uzmeš telefon. Dao sam si zadatak; ajde da kad se probudim prvo pogledam kroz prozor pa tek onda u mobitel! Počelo mi je kod sebe, a onda i kod svih drugih to ići na živce, da smo svi cijelo vrijeme na telefonima. Puno se ljudi tamo pretvara, imaju neki paralelni život, “kao fol” nešto tamo lajkaju, komentiraju, a na ulici se ni ne pozdrave. I onda sam odlučio; čiji broj imam, s njim ću se čuti. Ne treba mi nikakva društvena mreža i ne nedostaje mi to uopće. Dapače, bez toga mi se popravio život i imam puno manje briga – kazao je Sluga u nedavnom intervjuu za Večernji list.

Slobodno vrijeme nastoji kvalitetno iskoristiti pa kad nije na travnjaku često ga se može vidjeti u kuhinji. - Volim kuhati. Dok sam bio igrač Lokomotive, završio sam kulinarski tečaj u Zagrebu, koji je organizirala grupacija pod nazivom Gastronomadi. Bilo mi je to vrhunsko iskustvo, baš sam uživao. Meni to nikada nije bio problem jer sam s 14 godina sam živio u Zagrebu; sam sam si kuhao, prao rublje, peglao, šivao... - zaključuje skromno Sluga.

Foto: Promo