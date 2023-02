Vanja Modrić u društvu Lukine sestre uživala na koncertu Ace Pejovića

Jedan od najtraženijih regionalnih pjevača današnjice na trosatnom je spektaklu u prepunoj zagrebačkoj Areni doista pokazao zašto slovi za novog superstara narodne glazbe. Aco Pejović otpjevao je čak 47 pjesama. Euforična publika uglas ga je pratila, pjevala i plesala uz njegove najveće hitove. A neumorni pjevač naprosto se nije mogao zaustaviti. Zanesen pozitivnom energijom i zajedničkim pjevanjem od prve do zadnje pjesme skupa s tih okupljenih 20.000 obožavatelja, popularni glazbenik zlatnim slovima upisao se u povijest najveće hrvatske dvorane - ovakav dinamični show koji je priredio zagrebačkoj publici dugo će se pamtiti.

Baš kako je i obećao najavljujući koncert, publika se doista umorila, ali nitko nije odustajao. Na kraju koncerta obožavatelji ozarenih lica povicima su ga stalno pozivali na bis; nisu mu dali da završi koncert. Upravo je to, složit će se mnogi glazbenici, najljepši osjećaj koji pjevači dožive na ovako velikim nastupima.

A kao poseban začin, Aci su se na pozornici kao gosti pridružili njegovi prijatelji i kolege, Ana Bekuta i Dženan Lončarević.

- Čast mi je što sam večeras nastupao u ovom divnom ambijentu u ovom divnom gradu. Ljubim vas sve od srca i hvala vam na najboljem tulumu - pozdravio se popularni pjevač narodne glazbe ispraćen ovacijama.

Foto: PROMO

Da ga hrvatska publika obožava, Aco Pejović potvrdio je još jednom lani kad je izašao regionalni filmski megahit Toma u kojem je Aco otpjevao sve pjesme neprežaljenog Tome Zdravkovića. Upravo s pjesmom "Ljiljana" iz tog filma otvorio je sinoćnji zagrebački spektakl, a euforična publika do kraja nije stala pjevati i plesati. Među publikom se provodila bivša Miss Hrvatske Anica Kovač s kćeri Leticijom, glumac Enis Bešlagić, pjevačica Colonije Ivana Lovrić te Vanja Modrić u društvu Lukine sestre kao i mnogi drugi. Iako naš nogometni kapetan nije bio na koncertu, Aco ga je javno pozdravio i čestitao mu na osvojenim uspjesima. Nije tajna da su njih dvojica veliki prijatelji, a i Aco je našem Luki jedan od omiljenih pjevača.

Foto: PROMO

Karijera Ace Pejovića traje više od 30 godina, no malo tko je vjerovao baš u ovakav uspjeh. Od pjevača u pizzeriji, preko kralja splavova, dosegao je status regionalne megazvijezde narodne glazbe čiju kvalitetu baš nitko ne može osporiti. Sve što radi, Pejović to čini s puno ljubavi i strasti, a obožavatelji to prepoznaju i nagrađuju. Potvrdila mu je to i zagrebačka publika na njegovom prvom velikom koncertu u metropoli kojim je ostvario dugoočekivani san. S obzirom na sinoćnji divan spoj, nema sumnje da su pred nama velike stvari koje od Ace Pejovića možemo očekivati.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'