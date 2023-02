Gledatelji imaju podijeljena mišljenja o Letu 3: Dio želi diskvalifikaciju, drugi očekuju pobjedu

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani 'Marino Cvjetković'. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. Ukupno su osvojili 279 bodova od žirija i publike.

Nakon njihove pobjede komentari se ne prestaju nizati, a podijeljeni su. Tako ima onih kojima se naš predstavnik nije dopao te tvrde da je pjesma politička, a Eurovizija bi trebala biti nepolitička. Mnogi nakon službene objave Eurovizije da Hrvatsku predstavlja Let 3 traže da se pjesmu diskvalificira.

- Pogledajte ovo i diskvalificirajte Hrvatsku (ili barem pjesmu) odmah- pisali su neki korisnici Twittera.

Look at this and disqualify Croatia (or at least the song) immediatelyhttps://t.co/Lwc9K5Nifw — Fran۞🔻🕊️(Ojalá en Suecia 🇸🇪) (@fjlormar) February 11, 2023

Dio korisnika počeo je razmišljati i kakve bi mogle biti reakcije drugih zemalja.

- Nitko neće shvatiti Let 3 na Euroviziji i cijeli svijet će nas mrziti. Hrvatska baš voli patiti - pisali su.

- Ovi sramotu samo mi možemo poslati u Europu da vide svi. Mene iskreno sram - pisali su.

ovu sramotu samo mi mozemo poslati u europu da vide svi. mene iskreno sram#Dora23 — I SAW GAGA! (@suckmyd_bish) February 11, 2023

Dio gledatelja je oduševljen pjesmom koju Hrvatska šalje te misle da bi pjesma mogla imati dobar plasman. "Eurosong je naš", "Let 3 je najbliži standardu Eurovizije u zadnjih 20 godina", "Konačno pjesma koja bi mogla nešto napraviti", pišu gledatelji na Twitteru.

Nisam gledao Doru, samo proglašenje pobjednika, ALI konačno pjesma koja bi mogla nešto napraviti vani... Bravo Let3! 👏 — Slavko_🆖 (@slaventurkovic) February 11, 2023

Podsjetimo, Let 3 se istaknuo svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom. Članovi grupe na pozornici su se prvo pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' nastupilo je još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

