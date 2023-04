Vanja iz 'Ljubav je na selu': 'Dona i Gabrijela su me povrijedile. Loše su osobe'

Ivan se odlučio oprostiti od jedne od djevojaka, a svima je bilo jasno koja bi to mogla biti. "Znam koga ću izbaciti, nije mi svejedno, ali…", započeo je bio mladi farmer. Dona je otkrila da je Ivan guši i da ga je jako teško procijeniti, no unatoč tome izrazila je želju da ostane na farmi. Isto tako izjasnile su se i Gabrijela i Vanja. "To je sve lijepo, ali ja se moram odlučiti da jedna mora napustiti", rekao je Ivan. Gabrijela je bila na rubu suza dok je elaborirala zašto zaslužuje ostati na farmi. Vanja je predosjetila da će ona otići. "Vanja, ti ćeš napustiti moju farmu", rekao je Ivan. "Skroz sam zadovoljna sa sobom. Ivan je dobar, drag dečko", rekla je Vanja i pozdravila se s ekipom.

Nakon što je otišla s farme, Vanja je odlučila progovoriti o cijelom iskustvu. Kazala je kako joj je bilo drago što ju je Ivan izbacio s farme.

"Bilo mi je drago što me Ivan izbacio s farme. Iskreno, on je premlad za mene. Nisam htjela ostati jer sam vrlo rano shvatila da nemamo gotovo ništa zajedničko. Drago mi je da su ostale Dona i Gabrijela. Kada sam vidjela kako su me komentirale u izjavama, povrijedile su me. Vjerujem da to pred kamerama nije bila gluma, one su loše osobe" rekla je za RTL.

Dodala je i da je shvatila da selo nije za nju, te da je ona gradsko dijete.

"Shvatila sam kako za mene nije selo, ja sam totalno gradsko dijete i iako mi je bilo lijepo, ovakvu avanturu ne bih ponovila. Bilo je zabavno, no nisam ja za to."

Vanja je kazala i kako je i dalje slobodna, ali da u skorijoj budućnosti želi dijete.

"I dalje sam slobodna, a kod mene se ni u ostalim smjerovima ništa nije promijenilo. Htjela bih nešto na duže staze, ali trenutačno sam zadovoljna sa sobom. Ono da bih htjela dijete apsolutno nije bila šala, želim dijete i to u skorijoj budućnosti", zaključila je.

Podsjetimo, u jučerašnjoj smo epizodi vidjeli da su, nakon što je izbacio Vanju, djevojke s Ivanom otišle kući, a od umora su Gabrijela i farmer vrlo brzo zaspali. Doni je nedostajalo akcije pa je pokušala probuditi i Ivana i Gabrijelu. "Bilo mi je toliko dosadno da sam na kraju gledala u svoj mobitel", zaključila je Dona. "Noć je prošla grozno", dodala je. Iduće jutro Dona mu je to i rekla.

"Vidim da si nezainteresiran. Htjela sam ti dati šansu, ali ne mogu te vući za rukav", rekla je Dona. Zamolila ga je da se više angažira oko nje. "Mislim da nije prožvakao neke stvari iz prošlosti", zaključila je Dona govoreći o Ivanovim nekadašnjim zarukama.

