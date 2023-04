Paulina iz 'Ljubavi na selu' otkrila velike vijesti: Ima jako puno posla oko toga i to me jako veseli

Siščanku Paulinu Tomičić (43) imali smo priliku gledati u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' te je bila na farmi kod Siniše Markovića. Ovo joj je bilo treće sudjelovanje u showu. Obožavatelji su je upoznali u desetoj sezoni showa kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže, ali i iz internacionalne sezone showa kada je htjela otići u Kanadu farmeru Srećku Ponjaviću.

Kod Siniše je prva napustila show, nakon nesuglasica s farmerom, a sada je u intervjuu otkrila žali li zbog toga. Također, osvrnula se i na život nakon showa.

- Ne, nisam bila iznenađena kada me izbacio. Bila sam sretna i jedva sam čekala da napustim farmu - rekla je Paulina zadovoljno u intervjuu za RTL.hr. S njom su još bile Martina i Vesna, a veselo žensko društvo joj je godilo.

- Martina je samo šutjela, a Vesna mi je bila odlična. Svaka joj čast. Da nije bilo nje, ne znam kako bih izdržala - dodala je. Paulina je otkrila i kako izgleda njezin život nakon showa te ljubi li nekoga trenutno.

- Nisam u nikoga zaljubljena, moja sloboda mi je sve. Što sam sve proživjela, bolje mi je biti sretna i sama. Tako sam zadovoljna. Vjeru u ljubav nisam izgubila, ona će uvijek postojati, ali sam oprezna. Baš jako. Stvorila sam oklop oko sebe. Zadovoljna sam sa životom, imam dijete, posao u bolnici, treniram u slobodno vrijeme - rekla je te otkrila i novosti u svom životu vezano za njezino stambeno stanje što je i razlog za veliko slavlje.

- Kupila sam kuću nedaleko Siska, to je za moj gušt. Trenutačno je renoviram i ima jako puno posla oko toga. To me jako veseli. Kćer i ja smo u stanu, a još malo pa ćemo skupa biti u kući. Malo nam nedostaje, moramo namontirati namještaj pa očekujem da smo unutra kroz nekoliko tjedana. Već tamo roštiljamo s cijelom obitelji. I zaista sam sve negativno maknula od sebe, sad se fokusiram samo na ciljeve - zaključila je Paulina.

Podsjetimo, Siniša je Paulinu izbacio tako da joj je 'zalijepio' komad torte u lice. kada je došao red na izbacivanje prve djevojke s farme Siniša je poslužio tortu Martini i Vesni koje su također bile na njegovoj farmi dok je Paulini njezin komad nenadano zalijepio u lice uz riječi: 'Molim te, napusti moju farmu'.

Dodajmo da je Paulina po zanimanju kuharica, a iz prošli sezona su gledatelji su vidjeli da je jako emotivna, što kaže i sama za sebe, a voli i pomagati drugima. Rekla je da joj je najveća mana što na druge misli više nego na sebe. Voljela bi upoznati nježnog, emotivnog muškarca, a izgled i godine nisu joj presudni u tome. Smatra kako će se na farmi odlično snaći jer je to već iskusila, a zna raditi sve poljoprivredne i kućanske poslove.

