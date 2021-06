Vanja Horvat još jednom pokazala zašto je zovu jednom od najljepših baka u Hrvatskoj

Modna revija brenda Duchess, iza kojeg stoji Snježana Mehun, jučer je privukao brojna poznata imena, a u publici je iz prvog reda nove komade ovog brenda s velikim zanimanjem pratila i Vanja Horvat (49) . Na reviju je došla u jednoj od ljetnih haljina iz nove Duchess kolekcije koja savršeno pristaje njezinoj fit figuri. Njezin hobi jahanje konja pomaže joj da ostane u kondiciji, a dobroj formi sigurno pridonosi i trčanje za unukom Vitom koju Vanja obožava. Kada je njezina kći Nina rodila Vanja je u jednom intervju rekla kako je ona moderna baka, a često je zovu i najljepšom bakom.

- Ja sam jedna moderna baka, a ona moderna mama. Rodila sam sa 22 godine, a ona sa 24, međutim, Nina je puno opuštenija. Imala sam fakultetske obaveze, a i selili smo se u to vrijeme. Bilo je puno drugih prioriteta i obveza. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, moraju jesti to, moraju izaći u toliko sati, šetnje, a ona je puno opuštenija i sve stigne - izjavila je tada Vanja.

Njezina unučica sada ima dvije i pol godine i Vanja je nedavno rekla kako je jako interesantna i puno priča, želi s njom kuhati i kaže da je nevjerojatno dijete. Prošle godine Vanja se zaručila za Mladena Webera s kojim je u vezi dvije godine, ali par još nije odlučio kada će se vjenčati.

