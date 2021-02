UŽIVO Imamo pobjednicu Dore! Albina Grčić odlazi u Rotterdam na Eurosong

Pobjednica ovogodišnje Dore je Splićanka Albina Grčić! Pjesmom "Tick Tock" osvojila je 120 bodova od publike te će nas predstavljati u Rotterdamu na Eurosongu u svibnju.

Večerašnji spektakl Dora 2021, izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, u Opatiji održava se kao i po običaju u dvorani Marino Cvetković, samo zbog epidemioloških razloga, bez publike i prisustva akreditiranih fotoreportera i novinara.

Voditeljice ovogodišnje Dore su Daniela Trbović (58), Barbara Kolar (50) , Jelena Lešić (32) i Doris Pinčić (32). Dok su sve već barem jednom imale priliku voditi Doru, za Barbaru Kolar ovo je prvi put da se nalazi na toj pozornici kao voditeljica.

Za prestižnu statuu Dore i odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju ove godine borit će se 14 izvođača koji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) višestruko je preslušao pristigle skladbe te jednoglasno izabrao 14 pjesama koje će se predstaviti na ovogodišnjoj Dori te četiri rezervne skladbe: Brodolom (Elis Lovrić), Megaloman (Endi feat. Lora), Soldier (Pjerino Ružević) te Only love (Z/11).

TIJEK VEČERI

Publika je odlučila.

Sedam bodova ide Sandiju, osam bodova ide Brigiti Vuco i Beti Sudar. Ashley i Bojan dobli su 34 boda od publike, a kantautor Eric dobio je 16. Pjesma Elle Orešković "Come This Way" dobila je 26 bodova, a 47 bodova publike otišli su Tonyju Cetinskom i Kikiju Rahimovskom. Pjesmi "Ocean of Love" dobila je 39 bodova, a Rudanova pjesma "Blind" dobila je 53 boda od publike. Grupa Cambi dobila je 71 bod, a "She's like a Dream" dobila je 52 boda od publike. Pjesmi Colors otišlo je 22 boda, a Tick Tock je dobio 120 bodova čime je odnijela pobjedu na Dori 2021 i time si prisvojila odlazak u Rotterdam.

Nakon glasanja žirija samo 5 bodova ima je Sandi, a 7 s pjesmom "Noći pijane" Brigita Vuco. Na vrhu je Bernarda s pjesmom "Colors" sa 77 bodova, a bod više ima Albina i "Tick-Tock". Nina Kraljić je sa 68 bodova zauzela treće mjesto nakon glasanja žirija.

Iz Rijeke je 10 bodova otišlo pjesmi "Zaljubljen" grupi Cambi, a 12 bodova otišlo je Bernardi i pjesmi "Colors"

Zadar je dao 10 bodova pjesmi "Rijeka" Nine Kraljić , a Filip Rudan slavi s 12 maksimalnih bodova.

Knin i Šibenik dali su 10 bodova Nini Kraljić, a 12 bodova "Tick-Tock" Albine Grčić.

Žiri iz Osijeka dao je 10 bodova grupi Cambi, a 12 je dobila ponovno Albina.

Od dubrovačkog studija Tony Cetinski i Kiki Rahimovski dobili su 10 bodova, a Albina je dobila maksimalnih 12 bodova.

Splitski žiri je odlučio 10 bodova dati Albini Grčić i izvedbi pjesme "Tick-Tock", a ToMi maksimalnih 12 bodova.

Varaždinski studio je 10 bodova dao ToMi za pjesmu "Ocean of Love", a Bernarda je opet dobila maksimalni broj bodova.

Pulski žiri je 10 bodova dala Miji Negovetić s pjesmom "She's Like a Dream", a maksimalnih 12 bodova dobila je Bernarda Brunović s pjesmom "Colors".

Zagrebački studio dao je maksimalni broj bodova Filipu Rudanu koji je pjevao pjesmu "Blind", a ToMa s "Ocean of Love" dobio je 10 bodova.

Glasovanje je gotovo.

Počelo je glasovanje koje traje 10 minuta.

Zadnji izvođači ovogodišnje Dore je drugi duet po redu – Tony Cetinski i Kiki Rahimovski predstavljaju se pjesmom "Zapjevaj, sloboda je!". Tony je bio predstavnik Hrvatske na Eurosongu 1994. godine, a zadnji je put nastupio na Dori prije 20 godina. Ovog puta na pozornici mu se pridružuje pjevač Kiki Rahimovski, koji je ujedno i autor pjesme. U bijelom kostimu između divovskih šahovskih figura Tony je pjevao s Kikijem koji je bio u crnom kostimu, a s njima su na pozornici bili i prateći vokali.

Po prvi put na pozornici Dore nalazi se Voiceovka Albina Grčić. S njom plešu četiri plesača, a pjesmom "Tick Tock" želi predstavljati Hrvatsku u Rotterdamu. Ako je vjerovati kladionicama nalazi se na visokom trećem mjestu s koeficijentom 1 prema 6. O svom debitiranju na Dori, Albina nam je otkrila da je jako sretna jer je konkurencija poprilično jaka. – To mi je samo veća motivacija da dam sve od sebe i da se predstavim na najbolji mogući način – rekla nam je nedavno.

Uvjerljivo najočekivaniji nastup ovogodišnje Dore je onaj 18-godišnje Mie Negovetić kojoj je prošle godine pobjeda izmaknula za 260 glasova. Pjesmom "She's Like Dream" ide po novu šansu za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. – Pjesma je nešto bržeg tempa nego ona s kojom sam nastupila na Dori 2020. Autori su isti kao i prošle godine i jako sam zahvalna što smo opet s velikim međusobnim povjerenjem i pozitivnom energijom napravili pjesmu koju ću predstaviti na Dori – rekla nam je Mia uoči nastupa.

Iduća na pozornici, ali bez plesne pratnjem, zapjevala je Brigita Vuco, kći pjevača Siniše Vuce. Predstavila se trap pjesmom "Noći pijane" koju je sama napisala. Naime, zbog toga što njen plesni tim nije pravovremeno dostavio negativne testove na koronu, HRT ih je diskvalificirao te su odlučili da Brigita nastupa sama. Inače, zbog pandemijskih "novo normalnih" uvjeta održavanja Dore, bez prisustva publike i novinara, svi sudionici moraju priložiti negativan korona test ne stariji od 72 sata, stoga nikako ne čudi da dođe i do zabuna i neplaniranih situacija.

Jedan od dva ovogodišnja dueta na Dori su simpatična Amerikanka Ashley Colburn i Bojan Jambrošić koji se predstavljaju baladom "Share the Love", a istu potpisuju Colburn i Ivan Škunca. Ashley je ovo prvi nastup u Opatiji, dok je Bojanu treći. S prepoznatljivim osmjehom i u crvenoj haljini zasjala je Ashley.

Romantična četvorka Cambi pjesmom "Zaljubljen" koju je napisala Marija Mirković, članica poznate grupe The Frajle, po prvi puta dolaze na Doru. Klapa je to koja se protekle godine rebrendirala imenom i konceptom te imidžem. Četiri vokala – Jure Nikolić, Sandro Gerbec, Luka Čulić i Joško Tranfić – pokušat će osvojiti odlazak u Rotterdam.

Vesela Slavonka Beta Sudar nastupila je s pjesmom "Ma Zamisli" koju je napisao Predrag Martinjak, a njome će pokušat osvojiti prvo mjesto na Dori i odvesti Hrvatsku u Nizozemsku. Na pozornici je bila aktivna, a tamo su joj društvo pravili dva atraktivna plesača. Ove godine pjeva na hrvatskom, za razliku od 2019. kada je pjevala na engleskom. Prije prvog nastupa na Dori predstavila se hrvatskoj javnosti kao natjecateljica Supertalenta.

Nakon Tomislava, stiže još jedan Voiceovac koji je prvi put na Dori – Filip Rudan. Romantičnom pjesmom "Blind" koju uz njega supotpisuju Antonio Franić i Hrvoje Domazet i koja je prva Filipova pjesma u izdanju Universal Music Hrvatska želi predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Inače Filip nam je prije nastupa na Dori povjerio da je pjesmu "Blind" napisao djevojci. Na pozornici se pojavio u crnom elegantnom izdanju, a poseban detalj činila je bijela gitara koju je uzeo pred kraj izvedbe.

Idući je na pozornici Dore ToMa, pravim imenom Tomislav Marić (23). Pjesmom”Ocean of love”, koju mu je pomogao napisati provjereni švedski autorski dvojac Andreas Beemon Björkman, Kalle Persson i Adriana Pupavac pokšat će odvesti Hrvatsku na Eurosong. Ako vam se Tomislav čini poznatim, to je zato što smo ga također imali priliku upoznati u trećoj sezoni Voicea. Na pozornici su mu se pridružilo četvero nasmijanih plesača, a nastupom je podigao energiju u praznoj dvorani.

Novu šansu večeras u Opatiji traži i pjevač Sandi koji je otpjevao pjesmu "Kriv". Na pozornici se našao s dvije atraktivne gitaristice u crnim haljinama, dok je on bio u kariranom odijelu. Ponosni vlasnik party hitova, kojeg smo gledali u prošloj sezoni “Zvijezde pjevaju”, gdje je bio mentor Josipi Kusić, na pozornicu Dore vraća se nakon 15 godina s pjesmom koju potpisuju Fayo i Siniša Reljić Simba.

Među povratnicima Dore je i Bernarda Brunović koja će se do Rotterdama probati probiti s pjesmom "Colors". Atraktivna scenografija i crno izdanje snažnog vokala impresionirala je prisutne izvođače.Ona je Zagrepčanka koja godinama živi u Švicarskoj, a koju je zamalo predstavljala na Eurosongu 2011. Na Dori je već nastupila 2019. godine s pjesmom “I believe in true love”. Prošle je godine na Eurosongu trebala pratiti maltešku predstavnicu Destiny Chukuneyere kao koautorica, čiju je pjesmu “All Of My Love” napisala zajedno s Borislavom Milanovom.

Kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković, večeras debitira nastupom na Dori s pjesmom "Come This Way" čiji je tekst sama napisala, a glazbu je pak potpisao njezin producent Siniša Reljić Simba koji ju je i nagovorio da se prijavi na Doru. U bijeloj haljini i okružena maglom otpjevala je stihove svoje prve pjesme. – U posljednji trenutak odlučili smo da ćemo ići na Doru i, evo, hvala Bogu da smo prošli. Ovo mi je stvarno velika čast – kazala nam je Ella u prosincu te otkrila da je pjesma ljubavne tematike.

Po prvi put na pozornicu Dore stao je i 20-godišnji Eric iz Koprivnice. Multiinterumentalist i kantautor kojeg smo dosad mogli gledati u showu "Zvijezde" i "The Voice", a sada pjesmom "Reci mi" koju je sam producirao, skladao i napisao tekst traži svoje mjesto na Eurosongu u Rotterdamu. Na pozornici je bio sam s gitarom i pojačalom, bez pratnje plesača.

Prva izvođačica ovogodišnje Dore je ujedno i povratnica te pobjednica Dore 2016. Nina Kraljić. Izvela je pjesmu "Rijeka" koju je napisala s Hanom Librenjak i Mikijem Solusom. Na pozornici su je pratili atraktivni plesači, a o Nininom stajlingu dugo će se pričati. Na Eurosongu 2016. godine u Stockholmu pobjednica prve sezone The Voice Hrvatska predstavljala nas je pjesmom “Lighthouse” te odvela Hrvatsku prvi put nakon sedam godina u finale natjecanja. Pjesma je skupila ukupno 73 boda te zauzela na 23. mjesto u finalu i 10. mjesto u polufinalu, a ove će godine pokušati ponovno odvesti Hrvatsku na Eurosong.

