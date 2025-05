UŽIVO Nastupaju favoriti za pobjedu na Eurosongu! Ovo je prva pjesma na švedskom jeziku od 1998.

21:41 Ovogodišnji favoriti za pobjedu su Šveđani, koji nastupaju pod radnim brojem šest. Na kladionicama im daju čak 41 posto šanse da ponovno odnesu pobjedu u svoju zemlju. Riječ je o grupi KAJ, a koja izvodi pjesmu imena "Bara bada bastu". Svoje zajedničko glazbeno stvaralaštvo započeli su 2009. godine, a njezini članovi Kevin Holmström, Axel Åhman i Jakob Norrgård bave se komedijom i glazbom. Ovaj šašavi trio stekao je veliku popularnost, a koja se temelji na duhovitim i nostalgičnim tekstovima pjesama. Dosad su objavili sedam studijskih albuma, a "plove" kroz žanrove pop, rock, operu, rep pa čak i dance glazbu. Njihova pjesma "Bara bada bastu" prva je švedska pjesma na švedskom jeziku na Eurosongu od 1998., kada je još vrijedilo pravilo izvođenja na nacionalnim jezicima.

21:37 Ukrajinska grupa imena Ziferblat nastupa s pjesmom "Bird of Pray". Ovaj glazbeni sastav sastoji se od Daniela Leshchynskyja, Valentyna Leshchynskyja i Ferdira Khodokova, a za tamošnje stanovništvo oni su prezenteri "nove ere" ukrajinske glazbe. Grupu su oformili 2015. godine, a tek nekoliko godina kasnije nastupili su i na popularnom X-Factoru. Ostaje nam vidjeti hoće li Ukrajina zauzeti svoje mjesto u finalu, s obzirom na to da je upravo ta zemlja odnijela pobjedu na Eurosongu 2022. godine.

21:32 Sljedeća nastupa Španjolska koju predstavlja Melodía Ruiz Gutiérrez, umjetničkog imena samo Melody s pjesmom "Esa diva". Postala je popularna sa samo deset godina, a svoju je zemlju tada razveselila najvećim hitom 2001. godine, "El baile del gorila". Iste godine talentirana glazbenica je objavila i debitantski album. U svojoj zavidnoj karijeri izbacila je čak šest albuma i preko 30 singlova.

21:24 Četvrti nastupa, Estonac Tommy Cash s pjesmom "Espresso macchiato", a on je tamošnjoj javnosti poznat zbog svoje jedinstvene glazbe i zanimljivog vizualnog identiteta. Inače, njegovo podrijetlo je doista šaroliko, pa je tako ono estonsko, rusko i ukrajinsko što su mnogi protumačili kako bi mu moglo doniti velike beneficije na ovom glazbenom natjecanju. Zbog njegove pjesme svojedobno su se bunili Talijani, a Gian Marco Centinaio pozvao je na zabranu sudjelovanja Estonije na Eurosongu, rekavši kako je pjesma ovog Estonca puna klišeja i neukusa. - "Espresso Macchiato" posprdno govori o nekome tko se obogatio ispijajući kavu i pjeva na "užasnom talijanskom", kazao je. Ostaje nam vidjeti hoće li Cash izboriti svoje mjesto u finalu.

21:19 Susjednu Sloveniju predstavlja svestrani Klemen Slakonja koji se bavi glumom, glazbom, ali i TV voditeljstvom. Pjesmu "How Much Time Do We Have Left" posvetio je bolesnoj partnerici, o čemu je ranije govorio za javnost. Inače, javnost ga je upoznala kroz slovensku verziju popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je oduševio transformacijama, a dodatnu slavu stekao je zahvaljujući viralnim video parodijama u kojima je imitirao političke lidere poput Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Osim što se istaknuo kao izvođač, četiri je puta bio i voditelj EMA-e, slovenske verzije izbora za Euroviziju, što mu daje posebno iskustvo i povezanost s ovim glazbenim spektaklom.

21:15 Druga nastupa Poljakinja Justyna Steczkowska, a pjesmu koju izvodi zove se Gaja. Ona je 52-godišnja poljska pjevačica, spisateljica, fotografkinja, ali i glumica. Još prije 30 godina započela je svoju profesionalnu karijeru, a 1995. je predstavljala Poljsku na Eurosongu. U svojoj bogatoj karijeri objavila je 19 albuma, snimila otprilike oko 200 pjesama i nastupila je na preko tri tisuće koncerata. Posljednjih nekoliko godina sudjeluje i kao žiri u njihovom izdanju popularnog showa "The Voice".

21:10 Prvu polufinalnu večer otvorio je islandski dvojac Væb, izvode pjesmu ROA. Riječ je o braći Matthíasu Davíðu i Hálfdánu Helgi Matthíassonu. Inače, dolaze iz glazbene obitelji, a glazbom su uvijek okruženi, a roditelji su im glazbenici i učitelji. Godine 2015., tada 12-godišnji Hálfdán osvojio je pobjedu u popularnom natjecanju "The Christmas Star". Naime, ovaj glazbeni duo nastao je sasvim slučajno kada su prije tri godine postavili jedan šaljiv video na društvenoj mreži TikTok. Nakon što im je taj video prikupio nekoliko milijuna pregleda glazbu su odlučili ozbiljno shvatiti i posvetiti se svojim karijerama.

21:00 U švicarskom Baselu, točnije u Areni St. Jakobshalle počela je prva polufinalna večer 69. izdanja Eurosonga! Naš predstavnik Marko Bošnjak nastupa pod rednim brojem 14, a Hrvatska ne može glasati za njega, no može za svih ostalih četrnaest predstavnika. Glasanje će biti otvoreno nakon svih petnaest nastupa. Domaćini su pripremili predivan i zanimljiv nastup s plesačima. Voditeljice Hazel Brugger i Sandra Studer pozdravile su prepunu Arenu i zaželjele sreću svim natjecateljima.

20:22 Kako se osjeća Marko Bošnjak prije nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga? Doznala je HRT-ova novinarka Zlata Mück Sušec koja se javila za Dnevnik HTV-a. - Nemam tremu, toliko proba je odrađeno da više nemamo zbog čega imati tremu, sve je uvježbano, priznao je Marko. Kaže kako se nakon zadnje probe odvojio u "disconnected zonu", kako bi se odvojio od "eurovizijskog ludila" i našao mir, a zatim je ponovno otišao u glavnu dvoranu kako bi pozdravio publiku i hrvatske navijače. - Ima tu hrvatskih zastava, ima ljudi u hrvatskim dresovima, "photobombao" sam ih, uskočio sam im u sliku i bilo je super. Neki su došli iz Rijeke, iz Dubrovnika, ima ih i neki koji su tu lokalci pa su nas došli podržati, malo nas je, ali smo dobro raspoređeni i ima nas, kazao je Marko. - Ovim putem pozivam i one koji su se rasporedili po dijaspori, a sigurno nas gledaju, neka glasaju za Hrvatsku, jer Hrvatska ne može glasati za Hrvatsku, ali mogu oni, poručio je. - Poručujem svim ljudima koji su izvan Hrvatske, a žele vidjeti svoju državu u finalu ovako velikog i važnog natjecanja, neka glasaju za redni broj 14, poželite svu sreću i navijajte, zaključio je za HRT.

20:15 Uskoro počinje 69. izdanje Eurosonga, a koje se održava u švicarskom Baselu, u Areni St. Jakobshalle. Danas, 13. svibnja na rasporedu je prva polufinalna večer, druga 15. svibnja, a dok nas veliko finale očekuje 17. svibnja te svi s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti hoće li naš Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake" proći u veliku završnicu. Za pobjedu se bore predstavnici 37 zemalja, uključujući i našeg 21-godišnjeg Bošnjaka. Slogan natjecanja je “Unity Shapes Love” (Jedinstvo oblikuje ljubav), a voditeljice su Hazel Brugger i Sandra Studer, kojima će se u finalu pridružiti Michelle Hunziker. Kao gosti najavljeni su i prošlogodišnji favoriti Baby Lasagna i Käärijä, koji će izvesti zajednički duet "Eurodab". Također, direktno večeras prolazi i domaćin - Švicarska s pjesmo "Voyage" pjevačice Zoë Më, Španjolska s pjesmom "Esa diva" kantautorice Melody, i Italija s pjesmo "Volevo essere un duro" izvođača Lucia Cosija. Članice "Big 5" prolaze direktno u finale, a to su - Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija.