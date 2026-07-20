Hrvat koji je osvojio svjetsku rock scenu nakon 30 godina objavio svoju verziju bezvremenskog hita

Zagrepčanin koji je kao dječak s roditeljima otišao u Sjedinjene Države, sa SteelHeartom osvojio svjetsku rock-scenu, pjevao umjesto Marka Wahlberga u hollywoodskom filmu "Rock Star", nastupao s članovima legendarnih Doorsa i preživio nesreću koja mu je zamalo okončala život i karijeru, ovih je dana objavio pjesmu koju je u sebi nosio gotovo tri desetljeća. Riječ je o njegovoj verziji klasika "Without You", pjesme koju su napisali Pete Ham i Tom Evans iz Badfingera, a besmrtnom učinili Harry Nilsson 1971. i Mariah Carey 1994. godine. Matijević ju je snimio još 1996. godine, ali je odlučio pričekati pravi trenutak. Taj je trenutak, kaže, napokon došao.

– Čekao sam 30 godina da predstavim svoju verziju pjesme "Without You". Od prašnjavih vrpci i CD-ova do današnjeg digitalnog svijeta, slomljeno srce nikada nije zvučalo ovako dobro – kazao nam je naš slavni rocker u povodu objave singla koji je snimljen uz pratnju 40-članog orkestra, dodajući kako smatra da je riječ o najemotivnijoj vokalnoj izvedbi njegove karijere. Objava nove pjesme dolazi nakon projekta "SteelHeart 30", kojim je bend obilježio tri desetljeća od izlaska debitantskog albuma. Taj je album početkom 90-ih samo prvoga dana u Japanu prodan u 33.000 primjeraka, dosegnuo platinastu nakladu i završio među četrdeset najprodavanijih albuma na Billboardovoj ljestvici. Njihova balada "She's Gone" i danas živi nevjerojatan život. Na streaming servisima broji desetke milijuna slušanja, dok je u Južnoj Koreji već desetljećima jedna od najpopularnijih karaoke pjesama.

Miljenko Matijević

Nova verzija "Without You" već je pronašla put do publike u jugoistočnoj Aziji. TikTok kreatori iz Indonezije, Filipina i Malezije među prvima su počeli koristiti pjesmu u svojim objavama, a podršku su pružili i brojni američki influenceri. Upravo su Indonezija, Filipini i Malezija danas među najvažnijim tržištima SteelHearta, a čak 16 od 20 gradova u kojima se najviše sluša njihov najveći hit "She's Gone" nalazi se u Indoneziji. Iako danas uživa status legende hard rocka, Matijevićev put do uspjeha bio je sve samo ne jednostavan, o čemu nam je prije tri godine iscrpno govorio u velikom životnom intervjuu za Nedjelju Večernjeg lista. Rođen je u Zagrebu, a kao četverogodišnjak se s roditeljima seli u Ameriku. Odrastanje mu nije bilo lako, nije znao jezik, nije imao prijatelje, a novi svijet bio je potpuno drukčiji od onoga koji je ostavio iza sebe. Glazba je vrlo brzo postala njegovo utočište. Najprije je s ocem slušao Johnnyja Casha i druge country velikane, a zatim je jednog dana prijatelj pustio Led Zeppelin. Bio je to trenutak koji mu je, kako nam je tada kazao, odredio život.

S trinaest godina osnovao je prvi bend, a nekoliko godina poslije već je bio potpuno uvjeren da će postati rock-zvijezda. Kada ga je otac tijekom jedne večere upitao što namjerava učiniti sa svojim životom, odgovorio mu je bez imalo dvojbe: "U petak idem u Los Angeles postati zvijezda." S nekoliko demo snimki i gotovo bez novca pokucao je na vrata brojnih diskografskih kuća, ali svi su ga odbili. Na posljednjem sastanku ostavio je demo snimke čovjeku koji će promijeniti njegov život: već nekoliko dana poslije SteelHeart je dobio ugovor s MCA Universalom, a ostatak je rock-povijest.

No upravo kada se činilo da je pred njim svijet, dogodila se tragedija. Tijekom koncerta na Noć vještica 1992. godine na njega se srušila rasvjetna konstrukcija. Slomljena čeljust, jagodična kost, ozljeda kralježnice, napuknuta lubanja i teški potres mozga gotovo su preko noći zaustavili karijeru benda koji je bio na vrhuncu. Prisjećajući se tog razdoblja, Matijević nam je u životnom intervjuu priznao da su mjeseci nakon nesreće bili najteži u njegovu životu. "Bio je to zastrašujući trenutak. Izgubio sam gotovo sve. Dom, novac, obitelj, zdravlje. Budio bih se u automobilu i shvatio da sam vozio satima, a da se ničega nisam sjećao. Ali znao sam da mi nije suđeno odustati. Predati se lako, a živjeti život kakav želiš zahtijeva hrabrost."

Upravo ga je ta nesreća naučila da se čovjek uvijek mora ponovno podignuti, bez obzira na to koliko težak bio pad. Jedna od najneobičnijih epizoda njegove karijere dogodila se nekoliko godina poslije kada je otpjevao sve vokale za film "Rock Star", u kojem je Mark Wahlberg glumio pjevača izmišljenog heavy metal benda. Miljenko je tako otpjevao i kultnu pjesmu "We All Die Young" koja je postala zaštitni znak filma. No ni to nije bio vrhunac njegove karijere. Godine 2010. dobio je poziv kakav se događa jednom u životu: Ray Manzarek i Robby Krieger tražili su novog vokala za turneju The Doorsa. Nakon audicije na kojoj je otpjevao nekoliko njihovih najvećih hitova, Robby Krieger rekao mu je da nitko nakon Jima Morrisona nije otpjevao završetak pjesme "Light My Fire" tako uvjerljivo. Za Matijevića je to bio jedan od najvećih komplimenata koje je ikada dobio. Ipak, od samog početka znao je da ne želi postati imitator jednog od najvećih rock-frontmena svih vremena.

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"Znao sam da trebam utjeloviti duh Jima Morrisona, ali nisam želio biti njegova kopija. Morao sam ostati svoj." Prisjećajući se jednog koncerta u Pragu, opisao je gotovo mistično iskustvo tijekom izvedbe pjesme "When The Music's Over". "Ne znam je li to bilo samo moje umišljanje ili je duh Jima govorio kroz mene. Nije ni važno. To je bila moja stvarnost i bila je čarobna", ispričao nam je u životnom intervjuu. Danas, više od tri desetljeća nakon najvećih uspjeha SteelHearta, Matijević ponovno prolazi kroz kreativno razdoblje. Osim nove verzije "Without You", priprema novi autorski hard rock projekt sa švedskim gitaristom Niclasom Engelinom, poznatim po radu s bendovima In Flames i The Halo Effect, čiji je izlazak najavljen za sljedeću godinu. Istodobno razvija i elektronički projekt V.O.G., piše novu glazbu i najavljuje još orkestralnih izdanja. No usprkos svjetskoj karijeri, Hollywoodu, rasprodanim stadionima u Aziji i statusu rock-ikone, jedna ga stvar i dalje posebno vuče: Hrvatska. – Čekao sam više od pola svog života da se ponovno povežem s Hrvatskom i osjećam da je sada pravo vrijeme – kazao nam je. Nakon uspona, padova, nesreća, povrataka i novih početaka, Miljenko Matijević ponovno pjeva. I upravo zato njegove riječi o slomljenom srcu danas zvuče uvjerljivije nego ikad prije.