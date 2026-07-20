Severina: 'Malo idem na sudove, malo na koncerte. Savršen tjedan jedne obične kućanice'

Splićanka Severina Vučković još je jednom pokazala da njezini koncerti nisu samo niz najvećih glazbenih hitova, nego i prilika za neposrednu komunikaciju s publikom. Popularna glazbenica nastupila je u Blatu na Korčuli, gdje je 18. srpnja održala koncert u sklopu ovogodišnjeg, 34. izdanja Blatskog ljeta. Nakon nastupa na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija i videosnimki te svojim pratiteljima prenijela dio atmosfere s koncerta. Tijekom večeri Severina je, u svom prepoznatljivom stilu, razgovarala s okupljenima, a u jednom trenutku našalila se i na račun brojnih pravnih postupaka koji već godinama privlače pozornost javnosti. "Malo idem na sudove, malo idem na koncerte. To se dogodi u jednom tjednu. Savršen tjedan jedne obične kućanice", rekla je Severina, izazvavši reakcije publike. Jedna obožavateljica odmah joj je dobacila: "Tako treba." No razgovor s publikom tu nije završio. U jednom trenutku začuo se i povik: "Studenti pobjeđuju", na što je Severina odgovorila: "Svakako pobjeđuju!" Poruka se može povezati s višemjesečnim studentskim prosvjedima u Srbiji, koji su započeli nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, a s vremenom prerasli u širi pokret koji traži političku i institucionalnu odgovornost te prijevremene izbore.

Nakon koncerta Severina je svojim obožavateljima dala naslutiti i da uskoro stiže nova glazba. Pjevačica, koja već neko vrijeme najavljuje nove projekte, otkrila je da priprema čak tri pjesme, premda se pritom našalila i na račun vlastitih rokova. "Za koji dan tri nove pjesme (a taj 'koji dan' može biti i mjesec)...", poručila je na društvenim mrežama. Njezina šala o odlascima "na sudove i koncerte" dolazi nedugo nakon važne sudske odluke. Općinski kazneni sud u Zagrebu početkom srpnja donio je prvostupanjsku, nepravomoćnu presudu kojom je Severina oslobođena optužbi za dva kaznena djela nametljivog ponašanja prema ravnateljici osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander. Zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo za pjevačicu je tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora, no sud ju je oslobodio krivnje.

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Postupak se vodio zbog poruka koje je Severina slala Klinger i Buljan Flander, a tužiteljstvo je smatralo da je riječ o nametljivom ponašanju. Pjevačica je tijekom postupka odbacila krivnju, a sud je nakon provedenih dokaza i analize dokumentacije zaključio da se nije nametljivo ponašala prema dvjema ženama. Presuda zasad nije pravomoćna. Samo nekoliko tjedana ranije donesena je još jedna nepravomoćna sudska odluka važna za Severinin privatni život. Općinski građanski sud u Zagrebu krajem svibnja donio je odluku u dugogodišnjem sporu između Severine i njezina bivšeg partnera, srpskog poduzetnika Milana Popovića, vezanom uz njihova sina Aleksandra. Prema toj odluci, njihov 14-godišnji sin stanuje s majkom te ima obvezu viđanja s ocem. Severina je tada poručila da je njezin sin već neko vrijeme kod kuće s njom te da je sudskom odlukom takvo stanje i formalno potvrđeno, ali i naglasila kako njezina pravna borba još nije završena.