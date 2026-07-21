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5 MINUTES LEFT

VIDEO Ivana Kovač otvoreno o vjeri: 'Ljudi moji, Krist vas čeka. Imamo jako malo vremena'

Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković"
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 07:00

Ivana se u jednom trenutku dotakla i svog privatnog života te odrastanja u obitelji velikog glazbenika Miše Kovača

Poznata pjevačica Ivana Kovač gostovala je u video serijalu "5 Minutes Left", gdje je u simulaciji posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o svom obraćenju i dubokoj vjeri. - Ljudi moji, Krist vas čeka. Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena - poručila je Kovač i na taj način zaključila gostovanje u kojem je potvrdila kako smrt za nju nije kraj jer će "živjeti vječno". Pjevačica je sigurna u postojanje života nakon smrti, a svoj najljepši trenutak opisala je kao "susret sa živim Bogom", iskustvo koje se, kaže, ne može usporediti ni s čim ovozemaljskim.

Njezin put do spoznaje trajao je godinama tijekom kojih je osjećala duboku prazninu i imala negativan stav prema Crkvi, što danas pripisuje "neznanju i prevari Zloga". Svoju vjeru danas živi intenzivno, ističući euharistiju kao središte kršćanskog života te gotovo svakodnevno odlazi na svetu misu.

Kako kaže, kroz život imala je više nadnaravnih iskustava, a potvrdila je i postojanje đavla, čije zablude vidi u uvjeravanju ljudi "da su glupi, da ništa ne vrijede i da ih Bog ne voli". Priznala je da je i sama bila ranjena, ali je naučila kako je oprost svjesna odluka, a ne osjećaj. 

FOTO Ivana Kovač emotivnom porukom i zajedničkom fotografijom čestitala ocu Miši rođendan
Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković"
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Ivana se u jednom trenutku dotakla i svog privatnog života te odrastanja u obitelji velikog glazbenika Miše Kovača. Pjevačica tvrdi da nikad nije iskorištavala očevu popularnost, a na pitanje zamjera li mu nešto odgovara kratko i jasno: "Ne". Naposljetku Kovač priznaje da je godinama tražila odgovore o sebi te je putem shvatila kako njezine životne borbe nisu proizlazile iz manjka ljubavi, nego iz duboko ukorijenjenog osjećaja manje vrijednosti.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
vjera Ivana Kovač showbiz

Komentara 3

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AS
Asirijac
07:56 21.07.2026.

Sto bi za ruse znacilo da London, USA, preuzmu Ukrajinu!?

GD
gdxc
08:31 21.07.2026.

Isus je stvaran koliko i bilo koji bog u mitologijama drevnih naroda.

OK
Okrad11
07:24 21.07.2026.

A kada je imala ta nandaravna iskustva? Dok je bila na heroinu!

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