Poznata pjevačica Ivana Kovač gostovala je u video serijalu "5 Minutes Left", gdje je u simulaciji posljednjih pet minuta života otvoreno progovorila o svom obraćenju i dubokoj vjeri. - Ljudi moji, Krist vas čeka. Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena - poručila je Kovač i na taj način zaključila gostovanje u kojem je potvrdila kako smrt za nju nije kraj jer će "živjeti vječno". Pjevačica je sigurna u postojanje života nakon smrti, a svoj najljepši trenutak opisala je kao "susret sa živim Bogom", iskustvo koje se, kaže, ne može usporediti ni s čim ovozemaljskim.
Njezin put do spoznaje trajao je godinama tijekom kojih je osjećala duboku prazninu i imala negativan stav prema Crkvi, što danas pripisuje "neznanju i prevari Zloga". Svoju vjeru danas živi intenzivno, ističući euharistiju kao središte kršćanskog života te gotovo svakodnevno odlazi na svetu misu.
Kako kaže, kroz život imala je više nadnaravnih iskustava, a potvrdila je i postojanje đavla, čije zablude vidi u uvjeravanju ljudi "da su glupi, da ništa ne vrijede i da ih Bog ne voli". Priznala je da je i sama bila ranjena, ali je naučila kako je oprost svjesna odluka, a ne osjećaj.FOTO Ivana Kovač emotivnom porukom i zajedničkom fotografijom čestitala ocu Miši rođendan
Ivana se u jednom trenutku dotakla i svog privatnog života te odrastanja u obitelji velikog glazbenika Miše Kovača. Pjevačica tvrdi da nikad nije iskorištavala očevu popularnost, a na pitanje zamjera li mu nešto odgovara kratko i jasno: "Ne". Naposljetku Kovač priznaje da je godinama tražila odgovore o sebi te je putem shvatila kako njezine životne borbe nisu proizlazile iz manjka ljubavi, nego iz duboko ukorijenjenog osjećaja manje vrijednosti.
Sto bi za ruse znacilo da London, USA, preuzmu Ukrajinu!?