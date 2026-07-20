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elena stella

VIDEO Sjećate li je se? Natjecala se u 'The Voice Hrvatska', a sada objavila album

Foto: Mare Milin
1/4
VL
Autor
Davorka Ćuk
20.07.2026.
u 23:00

Glazbenica je predstavila svoj debitantski vokalno-instrumentalni album "Mačak u vreći"

Glazbenica Elena Stella predstavila je svoj debitantski vokalno-instrumentalni album "Mačak u vreći".

- Na albumu se nalazi osam autorskih pjesama koje su nastajale tijekom nekoliko godina. Neke od njih napisane su još 2017. i 2018., a zajedničko im je to što su nastale potpuno spontano, bez ideje da će jednog dana činiti album. Tek s vremenskim odmakom shvatili smo da sve te pjesme pripadaju istoj priči. "Mačak u vreći" nije konceptualni album u klasičnom smislu, ali ga povezuje isti senzibilitet. Obradili smo i pjesmu Arsena Dedića "Kuća pored mora" koja mi je posebno lijepa te smo ju odlučili pripojiti - opisuje Elena te dodaje da je album nastao u suradnji s Antom Jeličićem.

- Ante iza sebe ima dva diskografska izdanja instrumentalnog jazza "DA-DU" i "Common Language", koji je autor glazbe i aranžmana, dok sam ja napisala tekstove i otpjevala pjesme. Snimali smo s glazbenicima koje iznimno cijenim i koji su svojim pristupom svakoj skladbi dali nešto osobno. Upravo zbog toga ovaj album doživljavam kao zajedničko stvaralaštvo, a ne samo kao zbirku pjesama. Na albumu sviraju Bojan Skočilić, Adriano Bernobić, Miro Kadoić, Hrvoje Štefančić i Darko Sedak Benčić, dok je produkciju potpisao zadarski producent Jere Šešelja", kaže Stella koju je šira publika imala priliku upoznati u The Voiceu Hrvatska.

- "The Voice" pamtim kao jedno intenzivno i dragocjeno iskustvo. To je bilo razdoblje u kojem sam upoznala puno sjajnih ljudi i prvi put osjetila kako izgleda raditi pod velikim pritiskom, ali i pred širokom publikom. Donijelo mi je puno iskustva i otvorilo neka vrata, ali prije svega mi je pomoglo da spoznam što ne želim postati i na koji način se nositi s odbijanjima - prisjeća se glazbenica koja je muzikom okružena otkad zna za sebe.

- Pjevala sam još kao dijete i pisala pjesme, vrlo rano shvatila da je to način na koji se najbolje izražavam. S vremenom je to preraslo u potrebu da pišem tekstove za svoje vlastite pjesme, pa je cijeli put nekako prirodno vodio do autorskog albuma - ističe te dodaje da se njezin tata također bavio glazbom, a i cijela obitelj je glazbeno talentirana. Pitamo je o uzorima?

- Nemam jednog uzora. Inspiriraju me izvođači iz različitih žanrova, od jazza do kantautorske glazbe. Dosta slušam instrumentalnu mjuzu - kaže te dodaje da u slobodno vrijeme ima razne hobije.

- Volim jako more, volim kuhati, volim biti sa svojim nećacima, provoditi vrijeme s ljudima koje volim, i naravno, odmarati - kao da sutra ne postoji - ističe kroz smijeh Elena Stella.

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Ključne riječi
novo lice Elena Stella showbiz

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