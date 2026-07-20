Potresna ispovijest Ive Radić: Njezin brat ostao bez noge u prometnoj nesreći, ona napisala dirljivu poruku

Poduzetnica i bivša manekenka Iva Radić oglasila se na društvenim mrežama nakon što je njezin mlađi brat Sebastian izgubio nogu u teškoj prometnoj nesreći. Njezinu emotivnu poruku prenosimo u cijelosti:

- Jučer je bio jedan od najtežih dana u mom životu. Od trenutka kada sam saznala za tešku nesreću svog mlađeg brata, jedino što sam mogla bilo je klečati i moliti Boga da mu podari milost i sačuva mu život. Zahvalnost što je živ nosit ću u sebi svaki dan do kraja života. Sve izazove koji su pred njim i pred nama, kao obitelj, prihvaćam sa željom da mu zajedno olakšamo svaki korak njegovog novog puta. Bit ćemo njegova snaga dok god nas bude trebao - napisala je Radić koja ne skriva da je ponosna na svog brata i njegovu borbu. Pred njim je dug i zahtjevan oporavak, kojeg će mu svojom podrškom pokušati olakšati njegova obitelj.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

- Danas je moj najveći ponos upravo on. Naš Sebastian. Mladi, hrabri čovjek koji je dobio novu priliku za život i odlučio ju je zagrliti i boriti se. Jača je od svih nas. Bogu i svim anđelima koji su jučer bili uz njega i uz nas, u ona dva sata čekajući vijest da li je spašen život - sati koji su se činili kao cijela vječnost - zahvaljivat ću zauvijek. Anđeli zaista postoje. Bila je to žena iz Slovenije koja se sasvim slučajno našla na mjestu nesreće i zaustavila krvarenje nasred ceste, bio je to helikopter koji je stigao kao Božji odgovor na naše molitve, bila je to brza intervencija hitne pomoći, liječnici i medicinsko osoblje, prijatelji koji su bili na telefonu - zahvalna je bivša manekenka svima koji su doprinijeli da njezin brat ostane na životu.

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Kako kaže, cijelo iskustvo promijenilo je njezin pogled na život. - U tim trenucima shvatila sam koliko jedan ljudski život vrijedi i koliko dobrih ljudi postoji. Hvala je premala riječ. Zahvalnost koju osjećam prema svima vama ostat će u meni zauvijek. Sada je pred nama dug put oporavka. Sebastijan je izgubio nogu, ali nije izgubio život. A dok ima života, ima nade. Vrijedan je svaki novi dan i svaka borba za bolje. Iako će to biti njegov drugačiji život, biti će to život od svih nas - zaključila je poduzetnica i za kraj poslala apel vozačima motocikala:

- Dragi ljudi, parkirajte svoje motore u garaže. Oni vode jednom nogom na drugi svijet. Mi smo blagoslovljeni i zahvalni na životu - poručila je Iva Radić u emotivnoj objavi.