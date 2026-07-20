'Ovo je uništenje nogometa, izgleda kao AI': Prvi show u povijesti Svjetskog prvenstva podijelio mreže

Prvi put u povijesti, finale Svjetskog nogometnog prvenstva dobilo je vlastiti Super Bowl trenutak - glazbeni show koji je tradicionalnu pauzu od 15-tak minuta između poluvremena utakmice produžio na gotovo pola sata. Na stadionu MetLife nastupile su zvijezde poput Madonne, Shakire, Justina Biebera i BTS-a. Spektakl je započeo nadrealnom scenom u kojoj su legende Ronaldo i Ronaldinho dovezli Madonnu na teren, a na društvenim mrežama se odmah pokrenula žestoka rasprava o "amerikanizaciji" nogometa i budućnosti sporta.

Dok su milijuni obožavatelja izvođača diljem svijeta s uzbuđenjem gledali u TV, nogometni puristi izrazili su zgražanje. Glavne kritike usmjerile su se na predugu pauzu zbog koje su se igrači Španjolske i Argentine hladili u svlačionicama. "Finale nogometa nije koncert", bio je konsenzus na internetu, gdje su mnogi smatrali da ovakav show narušava tradiciju sporta. Događaj je opisan kao nepotrebna predstava kojoj nije mjesto na nogometnoj pozornici.

I can’t tell what’s real, whats pre-recorded and what’s AI anymore?! Surely R9 didn’t just drive a car with Ronaldinho next to him as Madonna groped his chin from the back seats?! 😂 #WorldCup #WorldCupFinal #EspArg — Oor Roy (@OorRoy) July 19, 2026

Let's never do a halftime show again — Fredrik (@F_Edits) July 19, 2026

I think I’m out on halftime shows at the World Cup — IcyVert (@IcyVert) July 19, 2026

Please God let there never be a halftime show at the World Cup again. — Mohammad (@MargBarAmerica) July 19, 2026

Madonna ate age 70, the Korean Backstreet boys, Justin Bieber and Shakira, Ted Lasso…



FIFA killed it with this halftime show! — Tactical Manager (@ManagerTactical) July 19, 2026

Vrhunac konfuzije bili su komentari u kojima su gledatelji izrazili sumnju u autentičnost prizora, tvrdeći da cijeli događaj izgleda kao da ga je generirala umjetna inteligencija. "Više ne znam što je stvarno", pisali su korisnici, zbunjeni bizarnim spojem pop zvijezda i nogometnih ikona. Kontroverzu su dodatno potaknule optužbe za playback usmjerene prema Madonni i Shakiri. - "Nemojmo više nikad ponoviti ovaj show u poluvremenu", "Mislim da mi je dosta showova u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu", "Molim te Bože da više nikad ne bude showa u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu" - nizali su se negativni komentari.

FOTO Pogledajte kako je prošla prva večer Ultre: Partijaneri u posebnim izdanjima, a isticao se i dres ovog našeg reprezentativca

Ipak, unatoč kritikama, show je imao i trenutke koji su naišli na odobravanje. - Madonna na pragu 70-te godine, korejski Backstreet Boysi, Juatin Bieber i Shakira, Ted Lasso... FIFA je "ubila" s ovim showom u poluvremenu - glasio je jedan komentar. Nadalje, Shakira je, izvodeći službenu himnu prvenstva "Dai Dai", još jednom potvrdila status miljenice publike, a njezin je nastup od dijela publike proglašen najboljim trenutkom večeri. Neočekivani skeč s Tedom Lassom donio je dozu humora, dok je finale imalo i humanitarnu notu, prikupljajući u suradnji s Global Citizenom sredstva za obrazovanje djece diljem svijeta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI