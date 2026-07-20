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'Ovo je uništenje nogometa, izgleda kao AI': Prvi show u povijesti Svjetskog prvenstva podijelio mreže

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.07.2026.
u 09:04

Premijerni glazbeni spektakl u poluvremenu finala Svjetskog prvenstva, po uzoru na američki Super Bowl, okupio je Madonnu i Shakiru, no umjesto oduševljenja, izazvao je lavinu podijeljenih reakcija i optužbi

Prvi put u povijesti, finale Svjetskog nogometnog prvenstva dobilo je vlastiti Super Bowl trenutak - glazbeni show koji je tradicionalnu pauzu od 15-tak minuta između poluvremena utakmice produžio na gotovo pola sata. Na stadionu MetLife nastupile su zvijezde poput Madonne, Shakire, Justina Biebera i BTS-a. Spektakl je započeo nadrealnom scenom u kojoj su legende Ronaldo i Ronaldinho dovezli Madonnu na teren, a na društvenim mrežama se odmah pokrenula žestoka rasprava o "amerikanizaciji" nogometa i budućnosti sporta.

Dok su milijuni obožavatelja izvođača diljem svijeta s uzbuđenjem gledali u TV, nogometni puristi izrazili su zgražanje. Glavne kritike usmjerile su se na predugu pauzu zbog koje su se igrači Španjolske i Argentine hladili u svlačionicama. "Finale nogometa nije koncert", bio je konsenzus na internetu, gdje su mnogi smatrali da ovakav show narušava tradiciju sporta. Događaj je opisan kao nepotrebna predstava kojoj nije mjesto na nogometnoj pozornici.

Vrhunac konfuzije bili su komentari u kojima su gledatelji izrazili sumnju u autentičnost prizora, tvrdeći da cijeli događaj izgleda kao da ga je generirala umjetna inteligencija. "Više ne znam što je stvarno", pisali su korisnici, zbunjeni bizarnim spojem pop zvijezda i nogometnih ikona. Kontroverzu su dodatno potaknule optužbe za playback usmjerene prema Madonni i Shakiri. - "Nemojmo više nikad ponoviti ovaj show u poluvremenu", "Mislim da mi je dosta showova u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu", "Molim te Bože da više nikad ne bude showa u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu" - nizali su se negativni komentari.

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FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show
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Ipak, unatoč kritikama, show je imao i trenutke koji su naišli na odobravanje. - Madonna na pragu 70-te godine, korejski Backstreet Boysi, Juatin Bieber i Shakira, Ted Lasso... FIFA je "ubila" s ovim showom u poluvremenu - glasio je jedan komentar. Nadalje, Shakira je, izvodeći službenu himnu prvenstva "Dai Dai", još jednom potvrdila status miljenice publike, a njezin je nastup od dijela publike proglašen najboljim trenutkom večeri. Neočekivani skeč s Tedom Lassom donio je dozu humora, dok je finale imalo i humanitarnu notu, prikupljajući u suradnji s Global Citizenom sredstva za obrazovanje djece diljem svijeta.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Justin Bieber Madonna shakira reakcije društvene mreže halftime show Finale svjetsko prvenstvo showbiz

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