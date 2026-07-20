Kontroverzni plan: Hegseth želi vojnike 'pune' testosterona, njegov plan napravio pomutnju

Američki ministar obrane Pete Hegseth najavio je ambiciozan, ali i kontroverzan program. Hegseth je najavio da će Ministarstvo rata od sada pregledavati sve pripadnike vojske starije od 30 godina na nedostatak testosterona. Onima s niskim razinama bit će ponuđena nadomjesna terapija testosteronom (TRT). Prema izvješću The Economista, Hegseth, koji se često predstavlja kao simbol tradicionalne muškosti želi osigurati da američki vojnici budu na "vrhuncu svojih mogućnosti". No stručnjaci upozoravaju da je riječ o neobičnom i potencijalno riskantnom pristupu.

Problem je posebno izražen među pripadnicima specijalnih postrojbi poput Army Rangersa. Ovi vojnici izloženi su ekstremnim fizičkim i psihičkim naporima, a kronični nedostatak sna, traumatske ozljede mozga, visok stres i intenzivne vježbe dovode do hormonalnih poremećaja. Znanstvenici ovaj kompleks simptoma nazivaju "Operator Syndrome", umor, glavobolje, poremećaji spavanja, psihičke teškoće i n kraju niska razina testosterona, piše News Flix.

"Loš san i traumatske ozljede mozga narušavaju proizvodnju, izlučivanje i regulaciju hormona", objašnjava Chris Frueh s Univerziteta Hawaii-Hilo, autor studije iz 2020. godine. Nizak testosteron potom dodatno pogoršava san i funkciju mozga, stvarajući začarani krug. Iako je nedostatak testosterona u općoj populaciji relativno rijedak, kod vojnika u borbenim jedinicama čini se znatno češćim. Američko endokrino društvo snažno se protivi rutinskom testiranju bez jasnih simptoma poput erektilne disfunkcije ili smanjenog libida, upravo zbog opasnosti od prekomjerne dijagnoze. Mjerenja testosterona su tehnički zahtjevna jer se hormon luči u valovima svakih 90 do 120 minuta, a rezultati mogu varirati.

Endokrinolog Shalender Bhasin s Harvard Medical School ističe da bi ciljano testiranje rizičnih skupina (kao što su specijalci) imalo smisla, ali masovni program za cijelu vojsku, uključujući i stotine tisuća vojnika koji nisu u izravnim borbenim ulogama, predstavlja preširok pristup. Posebno je sporno što plan uključuje i oko 230.000 žena u aktivnoj službi. Kod žena je definicija "nedostatka" testosterona još nejasnija, a njihove razine hormona prirodno su niže i više variraju.

Stručnjaci upozoravaju da naglo snižavanje testosterona tijekom ekstremnih napora može biti prirodna obrambena reakcija tijela na stres, glad i nesanicu. Nije jasno pomaže li nadomjesna terapija (TRT) u takvim uvjetima, a neki predlažu jednostavnija rješenja, bolji san, prehranu i suplemente. Kritičari vide u cijeloj inicijativi utjecaj agresivnog promoviranja testosteronskih preparate, više nego strogu medicinsku evidenciju. Za sada, Pentagon još nije definirao točne granične vrijednosti koje će smatrati "preniskima".