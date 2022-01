Uoči prve godišnjice smrti Đorđa Balaševića njegova kćer Beba javno moli obožavatelje jednu važnu stvar

Za nešto manje od mjesec dana napunit će se godina dana od preranog odlaska mnogima omiljenog pjevača Đorđa Balaševića. Beba Balašević, kći pokojnog glazbenika tim povodom uputila je jednu molbu svima koji tog 19. veljače žele odati počast njezinom ocu i zamolila ih je samo da jedno ne rade i objasnila je tu svoju molbu u jednoj dužoj objavi na Facebooku.

- Obilježavati dan kad je Netko Tvoj otišao sa ovog svijeta, nije nešto što se ikad prakticiralo u našoj kući. Ne zbog 'nedostatka poštovanja' nego upravo suprotno. Tog Nekog sjećaš se svaki dan, srećeš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pjesmi koju ste komentirali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima... I ne, NIJE ti potreban taj datum u godini da bi obilježio svoje sjećanje na tog Nekog. Od svih prelijepih i dragocjenih dana koje provedeš s tim Nekim, gotovo je uvredljivo obilježavati baš taj dan.

Oni koji su slušali i razumjeli Đoleta, sjetit će se da je on tu neminovnost u svom fazonu zvao 'formalnost koju treba da obavim'...

Dan Kad Sam Rođen, Sveti Luka, Bogojavljenska noć, Prvi januar popodne, Noć kad je Tisa nadošla, i tako dalje, da ne govorim o tome da je napisao i knjigu koja u svom nazivu ima i Kalendar... Pa sigurno možemo izabrati neki drugi datum koji bi daleko adekvatnije išao uz imidž Vječitog Klinca koji nas je tolike godine radovao... Ako želimo pokazati svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voljeli Nekog, logičnije je da to bude dan kad je on stigao na ovaj svijet... A ne otišao s njega...- napisala je Beba te nastavila s molbom u svojoj objavi na društvenoj mreži:

- Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svijećama je mjesto, zna se gdje... Imajte poštovanja i razumijevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića... Mislim da nema potrebe dalje objašnjavati zašto... Te svijeće imaju svoj pridjev koji izbjegavam koristiti sada, ali odnosi se na lokaciju... A to nije obiteljska kuća...

Svi vi ostali koji shvaćate, oprostite što se moram tako direktno obratiti... To je samo za malobrojne likove koji su se prošvercali u fanove, uprljali nam ime i imidž pravih Đotova, bavili se time tko je što od nas obukao, rekao, napisao, zabranjivao i druga lupetanja Zaludnih koji su pogrešno doživjeli mog oca na prvom mjestu... Što se mene tiče, ma koliko to grubo zvučalo, oni koji od čitavog tog života i njegovog bezvremenog djela izaberu da obilježavaju taj datum, nisu ništa ukapirali Đoleta. Ne pitajte me kako znam...

Obožavatelji koji su joj se javili ispod ove objave poručili su kako je sasvim shvaćaju te da je i njima neshvatljivo zašto se ljudi naslikavaju pored njegovog groba i pale svijeće u ulici gdje je njihova obiteljska kuća.

