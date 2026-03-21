Uoči koncerta u Areni kolege se prisjetile uspomena na Tomu Zdravkovića
VL
Autor
Večernji.ba
21.03.2026.
u 13:35

Uoči velikog koncerta posvećenog legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću 28. ožujka, koji je izazvao veliki interes publike, čemu svjedoči i gotovo rasprodana dvorana, izvođači su otkrili njihova sjećanja na umjetnika čije pjesme ne blijede.
Za mnoge od njih, Toma nije bio samo glazbeni uzor, već i osobna inspiracija. Dragan Kojić Keba prisjeća se jednog susreta koji mu je ostao urezan za cijeli život. Kao mladi, anonimni pjevač čija je karijera tek krenula uzlazno nastupao je u šatoru kada se susreo s Tomom. „Prenijeli su mi da je Toma pitao tko sam i rekao da mogu postati velika zvijezda. To mi je jedna od najljepših uspomena i ogromna motivacija“, ističe Keba, dodajući da mu je danas čast da kroz Tomine pjesme prenosi emociju publici.
Slične uspomene nosi i Enes Begović, koji je imao priliku Tomu upoznati osobno. „Bio je čovjek koji je zaista volio Sarajevo i uvijek mu se rado vraćao. Ta druženja bila su spontana, iskrena, ispunjena glazbom i životnim pričama“, kaže Enes Begović, naglašavajući da je Toma bio topao, duhovit i emotivan – baš kao i njegove pjesme.
Nemanji Nikoliću, Toma Zdravković obilježio je same početke karijere. „Na natjecanjima sam gotovo isključivo pjevao njegove pjesme. Sa 18 godina dobio sam njegovu autobiografiju i jedva sam čekao da je pročitam iste večeri. To je dodatno produbilo moje poštovanje prema njegovu liku i djelu“, prisjeća se Nemanja Nikolić.
Posebnu emociju nosi i Milan Topalović Topalko, koji ističe da mu je žao što Toma za života nije dobio priznanje kakvo je zaslužio. „Tek nakon njegovog odlaska njegova djela su dostigla pravu visinu. U Areni ćemo pjevati iz srca i duše, kao što je i on pjevao, da te pjesme žive zauvijek“, poručuje Topalko.
U Areni će nastupiti i Hanka Paldum, diva sevdaha koja je s Tomom dijelila i scenu i prijateljstvo. „Svaki susret s njim nosio je posebnu čaroliju. Nije samo pjevao – on je živio svaku riječ svojih pjesama“, ističe Paldum, evocirajući uspomene na njegove česte dolaske u Sarajevo, grad koji je, kako kaže, iskreno volio. Večeri provedene uz njegovu pjesmu, u krugu prijatelja i publike, ostale su joj među najljepšim uspomenama u životu i karijeri.
Koncert u Zagrebu održava se u godini kada se obilježava 35. obljetnica smrti umjetnika koji je preminuo 30. rujna 1991. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag. Njegov život, obilježen siromaštvom, osobnim gubicima i boemskim duhom, pretočen je u pjesme koje su postale vječne – od kafanskih himni do tihih, intimnih ispovijesti.
Te večeri, publika će ponovno slušati bezvremenske hitove poput „Kafana je moja sudbina“, „Dva smo sveta različita“, „Dotakao sam dno života“ i „Za Ljiljanu“, u izvedbama nekih od najpoznatijih glasova regionalne scene, uz pratnju orkestra Miše Mijatovića. Ulaznice su dostupne na Eventim.hr.



 
Počela Kpop manija: K-POP FOREVER! zapalio Zagreb, večeras repriza

Da interes za K-popom nije bio slučajan, potvrđuje i činjenica da je prvi koncert rasprodan znatno unaprijed, što je rezultiralo dodatnim terminom – već u subotu, 21. ožujka, Arena Zagreb ponovno će ugostiti isti show. Turneja se potom seli u Rijeku, gdje je nastup zakazan za nedjelju, 22. ožujka u dvorani Zamet, a idući vikend, 29. ožujka, stiže i u Zadar (Višnjik), za koji su ulaznice još uvijek dostupne

