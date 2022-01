Gibonni je prošle godine objavio izvrstan album koji su hvalile kritika i publika

Nakon što je s pokojnim Oliverom Dragojevićem 2016. godine izdao album "Familija", Gibonni je napravio diskografsku stanku od pet godina i prošle je godine konačno svoju publiku razveselio albumom "U po' ure". Singlovima "Kiša" i "Lažu fotografije" splitski kantautor i glazbenik bacio je udicu svojim obožavateljima, a oni su zagrizli na prvu i jedva su čekali čuti ostatak albuma na kojem se nalazi pet pjesama, a svaka od njih jedna je lijepa priča u stihovima kakve samo Gibo zna napisati.

Omiljeni format

Veliki interes javnosti za ovaj minialbum i odličan prijam kod publike bili su dovoljan znak stručnom žiriju Večernjakove ruže da Gibonnija uvrsti među nominirane za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine. U intervjuu koji je prošlo ljeto dao za Večernji list glazbenik je objasnio zašto se odlučio za verziju minialbuma s pet pjesama.

– Još uvijek živim neki realan život, ali prepoznao sam i oko sebe i u sebi da imam puno manji fokus na stvari nego prije. Kao da nam se događa ono što se na filmu događalo krajem sedamdesetih, kad je "Kum" trajao tri i pol sata, "Lovac na jelene" tri i pol, "Bilo jednom u Americi" četiri sata. Ipak je na kraju filmska umjetnost završila na nekom formatu oko "dva i dvadeset". Očito ne znamo kojih je sat vremena viška iz filma "Apokalipsa danas", ali danas takav film više nitko ne snima. Ili nisu hrabri, ili se vrijeme toliko ubrzalo da ne možeš četiri sata sjediti u kinu i gledati u platno. I onda sam shvatio i da, kad je riječ o nekim mojim miljenicima u glazbi, ni ja više nemam fokus nakon sedme pjesme.

A ja sam kao album-artist. Kako da očekujem da netko sluša moj album od početka do kraja kad ni ja to više nisam u stanju? A singl-izvođač nisam. Ja u četiri minute ne mogu otkriti i pokazati emocionalna stanja kroz koja sam prolazio tri godine dok sam snimao, treba mi širi format.

I onda sam se sjetio tog svog omiljenog formata iz djetinjstva, minialbuma, koji više nitko ne radi, a meni je super. Pretpostavljam da će ljude koji vole moju muziku zanimati, imat će volje vidjeti što ja to tamo nudim u tih 28 minuta i to mi je O. K. Sljedeći put opet ćemo napraviti 28 minuta, ili trideset – kazao nam je tada Gibo.

Pet godina bila je pauza između albuma koji je objavio s Oliverom i pjesme s tog albuma neprestano su bile na vrhovima top ljestvica, a svi koncerti ovog kreativnog dvojca bili su rasprodani. Objasnio je Gibonni i zašto mu je trebalo pet godina da snimi novi album.

Neke je pjesme i bacio

– Menadžerima su problem te moje faze kad pišem, kad želim mir, kad želim čitati. Tko zna koliko sam boljih pjesama bacio, a nisam ih ni pokazao... Ne bacaš zato što misliš da nešto neće biti uspješno, nego zato što meni mora biti uzbudljivo dok to radim.

Ali nisu me uzbudile. Mene Cesarica 2, Tempera 2, Libar 2, bilo što što je dva, nikad ne može uzbuditi kao onda kad je bilo jedan. Nije da ja to ne bih znao napisati, vjerojatno bih znao, nego me ne uzbuđuje.

I onda kad bih bio u toj nekoj hermetičnosti, dobrovoljnoj samoizolaciji, što tada da radi jedan racionalan um menadžera, kojemu je dva plus dva četiri plus PDV? Da čeka da se umjetnik predomišlja, smišlja? Zato se na kraju svi menadžeri ipak zaljube u Huljića (smijeh). Brzo misli, brzo radi i brzo dođe do rezultata, prije nego mi drugi. S ljudima poput mene nekom racionalnom čovjeku otpada kosa, ja to prihvaćam. Zato mi je nebo poslalo moju Lidiju, koja više voli mene nego interes. Napravio sam ja i ove ostale pjesme, možda im nedostaje neka rečenica. Ali ove koje sam odlučio pokazati, to su te za koje znam da više u njima ne bih ništa mijenjao i da su gotove. – kazao je Gibo.

Njegov minialbum uz pjesme "Kiša" i "Lažu fotografije" sadrži i pjesme "Mlijeko proliveno", "Ko si da si" i "Pijesak nošen vjetrom" te je uz EP izdanje album objavljen i na vinilu, a ovaj album dospio je i na brojne europske liste najstreamanijih albuma što je samo još jedan dokaz koliko je utjecajna Gibina glazba i stihovi.

Dodjela Večernjakove ruže održat će se 18. ožujka u zagrebačkom HNK gdje će nam se pridružiti Gibonni te ostali nominirani u ovoj kategoriji: Nina Badrić, Matija Cvek, Petar Grašo i grupa Silente.

