VIDEO Digitalnu ružu dobila emisija (Ne)uspjeh prvaka: 'Uspjeli smo dovesti najveće sportaše s ovih prostora'

U glamuroznoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža. Posebnu pozornost ponovno je privukla najmlađa kategorija "Digitalna ruža" koju su, kao i prošle godine, prezentirali likovi nastali umjetnom inteligencijom, a nagradu je uručila voditeljica Doris Pinčić Guberović. Nominirani su bili (Ne)uspjeh prvaka, Podcast Inkubator, Ana Radišić, Sram i Špica. Večernjakovu ružu osvojila je emisija (Ne)uspjeh prvaka. Statuu je u ime cijele ekipe preuzela voditeljica projekta Naida Hadžidedić.

- Emocije su definitivno prisutne. Bili smo svjesni da radimo dobar posao s obzirom na reakcije publike i komentare koje dobijamo svakodnevno, posebno na društvenim mrežama, ali je zaista velika čast i zadovoljstvo da je Ruža u našim rukama. Od prve sezone koju smo radili s Marijem Stanićem do druge koju smo radili s Mirzom Džombom i evo u trećoj, sa specijalnim izdanjem sa Slavenom Bilićem zabljesnuli smo, kako zbog Slavenove osobnosti, tako i činjenice da smo u emisiju uspjeli dovesti najveće od najvećih sportaša s ovog govornog područja. Možemo biti sretni i ponosni, a osvajanje ove Ruže može biti poticaj da nastavimo dobro raditi i budemo još bolji - kazala je Hadžidedić.

- Prije svega, moram reći da smo mi krenuli kao TV emisija koja se emitira na Arena Sport kanalima i to je napravilo razliku - da smo sportska emisija na sportskom kanalu - a onda je potpuno prirodno, na zahtjev publike koja nam je pisala na profilima na društvenim mrežama, došlo do toga da emisiju objavljujemo i na YouTube. Na taj način je porasla popularnost i gledanost same emisije - zaključila je Naida Hadžidedić.