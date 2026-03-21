NAJPRESTIŽNIJA MEDIJSKA NAGRADA

VIDEO Digitalnu ružu dobila emisija (Ne)uspjeh prvaka: 'Uspjeli smo dovesti najveće sportaše s ovih prostora'

Zagreb: Dobitnici medijske nagrade "Večernjakova ruža"
Autori: Vecernji.hr , Dario Topić
21.03.2026.
u 11:26

Na 32. dodjeli Večernjakove ruže, u kategoriji Digitalna ruža godine slavila je emisija ‘(Ne)uspjeh prvaka’

U glamuroznoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža. Posebnu pozornost ponovno je privukla najmlađa kategorija "Digitalna ruža" koju su, kao i prošle godine, prezentirali likovi nastali umjetnom inteligencijom, a nagradu je uručila voditeljica Doris Pinčić Guberović. Nominirani su bili (Ne)uspjeh prvaka, Podcast Inkubator, Ana Radišić, Sram i Špica. Večernjakovu ružu osvojila je emisija (Ne)uspjeh prvaka. Statuu je u ime cijele ekipe preuzela voditeljica projekta Naida Hadžidedić.

- Emocije su definitivno prisutne. Bili smo svjesni da radimo dobar posao s obzirom na reakcije publike i komentare koje dobijamo svakodnevno, posebno na društvenim mrežama, ali je zaista velika čast i zadovoljstvo da je Ruža u našim rukama. Od prve sezone koju smo radili s Marijem Stanićem do druge koju smo radili s Mirzom Džombom i evo u trećoj, sa specijalnim izdanjem sa Slavenom Bilićem zabljesnuli smo, kako zbog Slavenove osobnosti, tako i činjenice da smo u emisiju uspjeli dovesti najveće od najvećih sportaša s ovog govornog područja. Možemo biti sretni i ponosni, a osvajanje ove Ruže može biti poticaj da nastavimo dobro raditi i budemo još bolji - kazala je Hadžidedić.

- Prije svega, moram reći da smo mi krenuli kao TV emisija koja se emitira na Arena Sport kanalima i to je napravilo razliku - da smo sportska emisija na sportskom kanalu - a onda je potpuno prirodno, na zahtjev publike koja nam je pisala na profilima na društvenim mrežama, došlo do toga da emisiju objavljujemo i na YouTube. Na taj način je porasla popularnost i gledanost same emisije - zaključila je Naida Hadžidedić.

Tko je sve slavio na 32. Večernjakovoj ruži? Josipa Lisac, Enis Bešlagić, Ema Branica...
(Ne)uspjeh prvaka digitalna ruža Večernjakova ruža showbiz

Dako1
12:52 21.03.2026.

Mogli smo i očekivati da će se otvoreno reklamirati srpske veličine u obliku sponzora. Tako su uz digitalnu ružu za "(Ne) uspjeh prvaka" otvoreno reklamirani "telekom srbija" i sportski kanali "sport kluba (SK)", koji su time uštedjeli na reklami, i to tamo gdje bi se najmanje očekivalo. Bravo za "Večernji", bravo za HTV!!! Naravno da u konkurenciju nisu ušli dokumentarni filmovi vjerskog, domoljubnog ili filmovima o heroinama Vukovara, braniteljima ili civilnim stradalnicima iz toga vremena. Sinoć sam na Vinkovačkoj "Plavoj TV" gledao o heroini Vukovara (neću detalje, jer nije baš lijepo), a upravo gledam "Veterane mira"...

SP
Sparks18
12:28 21.03.2026.

Još jedna promidžba drage nam jugosranije.

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
VEČERNJAKOVA RUŽA

FOTO Prezenteri 32. Večernjakove ruže uručili nagrade dobitnicima u 8 kategorija

U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade u zemlji, Večernjakove ruže. Kroz večer ispunjenu glazbom, smijehom i sretnim trenucima, voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović proveo je publiku i gledatelje kroz osam kategorija u kojima su čitatelji Večernjeg lista nagradili najbolje iz svijeta televizije, radija, glazbe i digitalnih medija u 2025. godini.

