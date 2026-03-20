FOTO Evo svih dobitnika 32. Večernjakove ruže, donosimo djelić odlične atmosfere
U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade u zemlji, Večernjakove ruže. Kroz večer ispunjenu glazbom, smijehom i sretnim trenucima, voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović proveo je publiku i gledatelje kroz osam kategorija u kojima su čitatelji Večernjeg lista nagradili najbolje iz svijeta televizije, radija, glazbe i digitalnih medija u 2025. godini.
Napetost je rasla kako se večer bližila kraju, a na red su došle najiščekivanije televizijske kategorije. Dobitnika Ruže za TV osobu godine proglasili su HRT-ova lovkinja Morana Zibar i pjevač Martin Kosovec, a osvojila ju je Ema Branica, urednica i voditeljica emisije Provjereno s Nove TV.