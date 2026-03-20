FOTO Evo svih dobitnika 32. Večernjakove ruže, donosimo djelić odlične atmosfere

U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade u zemlji, Večernjakove ruže. Kroz večer ispunjenu glazbom, smijehom i sretnim trenucima, voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović proveo je publiku i gledatelje kroz osam kategorija u kojima su čitatelji Večernjeg lista nagradili najbolje iz svijeta televizije, radija, glazbe i digitalnih medija u 2025. godini.
U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade u zemlji, Večernjakove ruže. Kroz večer ispunjenu glazbom, smijehom i sretnim trenucima, voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović proveo je publiku i gledatelje kroz osam kategorija u kojima su čitatelji Večernjeg lista nagradili najbolje iz svijeta televizije, radija, glazbe i digitalnih medija u 2025. godini.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Prve statue večeri podijelili su Karlo Godec i Petar Rašić, najnovija Gospoda Savršeni. U kategoriji Radijska emisija godine, nagradu je odnijela ekipa Radijske emisije Radio Sljemena Plesnjak.
Prve statue večeri podijelili su Karlo Godec i Petar Rašić, najnovija Gospoda Savršeni. U kategoriji Radijska emisija godine, nagradu je odnijela ekipa Radijske emisije Radio Sljemena Plesnjak.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Nakon prve kategorije, voditeljica Mia Kovačić i glumac Asim Ugljen proglasili su dobitnika u kategoriji Radijske osobe godine. Ruža je pripala Davoru Jurkotiću s Radio Korza.
Nakon prve kategorije, voditeljica Mia Kovačić i glumac Asim Ugljen proglasili su dobitnika u kategoriji Radijske osobe godine. Ruža je pripala Davoru Jurkotiću s Radio Korza.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Večer je donijela i najmlađu kategoriju na Ruži, a dobitnika Digitalne ruže proglasili su digitalni prezenteri, generirani umjetnom inteligencijom. Nagrada je otišla u ruke (Ne)uspjehu prvaka.
Večer je donijela i najmlađu kategoriju na Ruži, a dobitnika Digitalne ruže proglasili su digitalni prezenteri, generirani umjetnom inteligencijom. Nagrada je otišla u ruke (Ne)uspjehu prvaka.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
U kategoriji Novo lice godine, koju su predstavili direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i HRT-ova novinarka Zrinka Grancarić, slavio je Jakov Jozinović.
U kategoriji Novo lice godine, koju su predstavili direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i HRT-ova novinarka Zrinka Grancarić, slavio je Jakov Jozinović.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Nagradu za Glumačko ostvarenje godine osvojio je Enis Bešlagić za autorsku predstavu "Da sam ja netko", a uručili su mu je kolege Ružica Maurus i Filip Jurčić.
Nagradu za Glumačko ostvarenje godine osvojio je Enis Bešlagić za autorsku predstavu "Da sam ja netko", a uručili su mu je kolege Ružica Maurus i Filip Jurčić.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Napetost je rasla kako se večer bližila kraju, a na red su došle najiščekivanije televizijske kategorije. Dobitnika Ruže za TV osobu godine proglasili su HRT-ova lovkinja Morana Zibar i pjevač Martin Kosovec, a osvojila ju je Ema Branica, urednica i voditeljica emisije Provjereno s Nove TV.
Napetost je rasla kako se večer bližila kraju, a na red su došle najiščekivanije televizijske kategorije. Dobitnika Ruže za TV osobu godine proglasili su HRT-ova lovkinja Morana Zibar i pjevač Martin Kosovec, a osvojila ju je Ema Branica, urednica i voditeljica emisije Provjereno s Nove TV.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Za najbolju TV emisiju godine glumica Linda Begonja i glumac Roko Sikavica proglasili su The Voice Kids.
Za najbolju TV emisiju godine glumica Linda Begonja i glumac Roko Sikavica proglasili su The Voice Kids.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Veliko finale večeri pripalo je glazbi. Lovac iz Potjere Dean Kotiga i aktualna Miss Hrvatske Laura Gnjatović imali su čast proglasiti Glazbenika godine, a pobjednica je Josipa Lisac.
Veliko finale večeri pripalo je glazbi. Lovac iz Potjere Dean Kotiga i aktualna Miss Hrvatske Laura Gnjatović imali su čast proglasiti Glazbenika godine, a pobjednica je Josipa Lisac.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
