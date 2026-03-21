VIDEO Severina objavila snimku iz 90-ih i nasmijala sve: 'Samo su obrve bile gore'

Severina se pridružila popularnom globalnom trendu i s obožavateljima podijelila kolaž fotografija iz svoje mladosti. Nostalgična objava otkrila je kako je pjevačica izgledala na početku karijere, a njezin duhovit komentar na vlastiti izgled izazvao je lavinu pozitivnih reakcija. Videozapis započinje modernim isječkom u kojem Severina sjedi u automobilu s tekstom preko ekrana: "Mama, kakva si bila u 90-ima?". To je uvod u globalni viralni izazov koji je posljednjih tjedana preplavio društvene mreže, a u kojem korisnici na pitanje svoje djece odgovaraju kompilacijom uspomena iz tog desetljeća. Ubrzo nakon toga kreće montaža Severininih fotografija iz mladosti, praćena kultnom pjesmom "Iris" grupe Goo Goo Dolls, koja je postala neslužbena himna ovog trenda. Kroz seriju fotografija, pjevačica je obožavatelje provela kroz ključne trenutke s početka svoje impresivne karijere. Mnogi su prepoznali kadrove s nastupa na izboru za Miss Hrvatske 1993. godine, kao i naslovnicu njezinog albuma "Moja stvar" iz 1996. godine.

Snimka je ujedno i savršen presjek tadašnje mode: visoki struk, kratki topovi, kožne jakne i, naravno, neizbježne tanke obrve, koje su obilježile cijelu eru i postale predmetom brojnih šala generacija koje su ih nosile. Severina se ovim potezom pridružila nizu svjetskih zvijezda poput Halle Berry, Courteney Cox i Naomi Campbell, koje su također podijelile svoje uspomene iz devedesetih. Trend se smatra svojevrsnim odgovorom Generacije X mlađim generacijama koje trenutno romantiziraju estetiku tog vremena, nudeći im uvid u život prije digitalnog doba i savršeno uređenih profila na društvenim mrežama. Nostalgija za devedesetima doživjela je novi val popularnosti početkom 2026. godine, dijelom potaknuta i globalnim kulturnim fenomenima koji slave to razdoblje.

Pjevačica je objavu popratila citatom legendarnog Đorđa Balaševića: "Dobro veče, moje dame i gospodo, ovo je ploča o devedesetim... I kakva je, da je, je l'? Od devedesetih neće biti gora, to je sigurno...". Na to je dodala i vlastiti duhoviti osvrt, koji je posebno odjeknuo među pratiteljima: "...samo su obrve gore". Upravo je ta doza autoironije izazvala oduševljenje, a komentari poput "Kraljica", "Žena bila i ostala prelijepa" i "Ajme" samo su potvrdili koliko publika cijeni njezinu opuštenost.