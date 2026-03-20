FOTO Prezenteri 32. Večernjakove ruže uručili nagrade dobitnicima u 8 kategorija

Zlatni sjaj pozornice zagrebačkog HNK-a bio je savršena kulisa za proslavu 32. rođendana Večernjakove ruže, najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj. Svečanu dodjelu obilježili su najbolji u osam različitih kategorija, a to su Radijska emisija godine, Radijska osoba godine, Digitalna ruža, Novo lice godine, Glumačko ostvarenje godine, TV osoba godine, TV emisija godine i Glazbenik godine.

Stanke između kategorija popunile su spektakularne glazbene točke naših izvođača. Glazbeni program otvorio je Lima Len izvedbom hita "Brajde", a nastavio Urban baladom "Blijeda u proljeće". Zatim je pozornicu preuzela grupa Lelek s pjesmom "Andromeda" s kojom će kasnije ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Glazbenu večer zaključio je trenutno najpopularniji domaći mladi izvođač Jakov Jozinović koji je publici u HNK-u otpjevao "Polje ruža".

FOTO Uskoro počinje spektakl, a pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!

Osim glazbenih nastupa i glamura, večer su obilježili dirljivi trenuci i iskrene zahvale laureata, potvrđujući da je Ruža puno više od nagrade. Voditeljski par, Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović, vješto su kormilarili ceremonijom, a čast da uruče statue pripala je brojnim poznatim licima.

Prve statue večeri podijelili su Karlo Godec i Petar Rašić, najnovija Gospoda Savršeni. U kategoriji Radijska emisija godine, nagradu je odnijela ekipa Radijske emisije Radio Sljemena Plesnjak. - Ovu ružu nosim najboljoj radijskoj ekipi, a to je ekipa sljemenaša. Ekipa Radio Sljemena koja me uči i zahvalna sam svakog dana što mogu raditi s vama. Ljudi stiže vam ružica", rekla je Jelena Ucović. Također je poručila da ljudima da slušaju radio. "Tu rade pametni ljudi - rekla je.

Nakon prve kategorije, voditeljica Mia Kovačić i glumac Asim Ugljen proglasili su dobitnika u kategoriji Radijske osobe godine. Ruža je pripala Davoru Jurkotiću s Radio Korza. - Hvala lijepa svima. Kornelije, Jelena, Barbara, gospođa Ana. Baš sam sretan. 28 godina se bavim medijskim poslom, zadnje dvije sam na Radiju Korzo. Radio je oduvijek bio moja prva ljubav. Počeo sam na radiju 98. Pozdravljam svu svoju ekipu, a posebno direktora. Pozdravljam svoja dva klinca doma, Max i Franko, tata vas voli. I šaljem najveću pusu svojoj ljubavi, supruzi Veri. Hvala ti beba, 28 godina živjet s ovakvim monstrumom koji stalno radi nekakve gluposti - ovo je tvoje - poručio je.

Večer je donijela i najmlađu kategoriju na Ruži, a dobitnika Digitalne ruže proglasili su digitalni prezenteri, generirani umjetnom inteligencijom. Nagrada je otišla u ruke (Ne)uspjehu prvaka. - Možete po glasu osjetiti kako smo zaista iznenađeni, ali smo itekako sretni. Možda je i najbolja stvar što nam je i Doris uručila nagradu, s obzirom da smo prije 4 godine samu ideju počeli razrađivati s njom - rekla je Naida Hadžidedić u ime cijele ekipe podcasta.

U kategoriji Novo lice godine, koju su predstavili direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i HRT-ova novinarka Zrinka Grancarić, slavio je Jakov Jozinović. - Ja bih se referirao baš na gospodina koji je rekao da ne bi bio u cipelama nas mladih. E ja bih baš bio, jer ja mislim da ipak na nama svijet ostaje i da smo mi budućnost. Sjetio sam se teksta jedne od mojih najdražih pjesama, pjesme "Iskra" od Urbana. Tekst kaže "Treba nam tako malo, skoro ništa, a nama mladima koji pokušavamo i trudimo se da uspijemo u ovoj glazbi treba samo podrška, ljubav i vjetar u leđa", a ova nagrada je definitivno to. Hvala Večernjaku na nominaciji, hvala roditeljima, moja prva pjesma je "Polje ruža", tako da hvala Matiji Cveku koji je samnom napravio tu pjesmu, hvala obitelji i svima - poručio je Jozinović.

Nagradu za Glumačko ostvarenje godine osvojio je Enis Bešlagić za autorsku predstavu "Da sam ja netko", a uručili su mu je kolege Ružica Maurus i Filip Jurčić. - Napravio sam ovu priču, koja je autobiografska priča i mislim da je to bilo dovoljno da već 350 izvođenja u dvije godine, preko 160 gradova širom svijeta, govori da mi glumci zaista imamo priče koje su vrijedne scene. Tako i sve moje kolege, nekad smo se dosta krili iza tuđih tekstova, tuđih priča. Vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče - poručio je.

FOTO Zagreb bruji o najluđem partyju: Evo kako su laureati i zvijezde proslavili prestižne nagrade

Napetost je rasla kako se večer bližila kraju, a na red su došle najiščekivanije televizijske kategorije. Dobitnika Ruže za TV osobu godine proglasili su HRT-ova lovkinja Morana Zibar i pjevač Martin Kosovec, a osvojila ju je Ema Branica, urednica i voditeljica emisije Provjereno s Nove TV. - Jako sam sretna. Htjela bih zahvaliti svojoj obitelji, mom Paji - volim te. Htjela bih zahvaliti svojoj voljenoj i ljubljenoj redakciji Provjerenog koja je uvijek tu za mene. Htjela bih se zahvaliti svim našim gledateljima i čitateljima Večernjeg lista. Hvala vam i na nominaciji. Mi ćemo se truditi i dalje, ja već 18 godina se jako trudim. Ništa mi ne preostaje nego i dalje raditi ovako kako smo radili do sada. Hvala vam - rekla je Branica.

Za najbolju TV emisiju godine glumica Linda Begonja i glumac Roko Sikavica proglasili su The Voice Kids. - Hvala što ste glasali za Vocie. Ja bih htjela pozdraviti cijeli HRT, moje Voiciće, menotra Gobca i vokalnu trenericu Ginu - rekla je mala Nikol. - Hvala svima, a najviše hvala djeci - izjavila je Iva Šulentić.

Veliko finale večeri pripalo je glazbi. Lovac iz Potjere Dean Kotiga i aktualna Miss Hrvatske Laura Gnjatović imali su čast proglasiti Glazbenika godine, a pobjednica je Josipa Lisac. - Ja sam uzrujana totalno. Nikad nisam bila ni nominirana ni predložena. Ja totalno debitiram. Neću biti duga. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja. Mladi, i on je debitirao na Večernjakovoj ruži. Znači da sam i ja mlada. Nema starenja, nema starosti. Zahvaljujem ljudima. Sjetimo se 60-ih, 70-ih, svi su nosili ispod ruke Večernjak. Večernji, hvala vam puno. Ovo je zaista nešto najljepše, još ne vjerujem. Još ne vjerujem - rekla je velika Josipa Lisac. Ovime je zaokružena još jedna blistava noć u povijesti Večernjakove ruže, nagrade koja slavi one čiji glasovi i lica svakodnevno ulaze u domove diljem Hrvatske.