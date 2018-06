Na Ultru u Split dolaze The Chainsmokers, Eric Prydz i Marshmello

Sve je spremno za ULTRA Europe 2018., šesti po redu najveći festival koji se događa u Hrvatskoj! Najveće svjetske zvijezde elektronske glazbe jedva čekaju dolazak u Split koji je mnogima od njih i najomiljenija festivalska destinacija.

- Kao što znate, ULTRA Europe je najvažnija ljetna stanica i jako važan nastup za nas izvođače tako da sam se dugo pripremao. Donosim vam poseban set s nekoliko jako dobrih iznenađenja i jedva čekam da sve krene. Nemojte ovo propustiti jer će biti ludo i jer vas čekam u Splitu!, rekao je Armin van Buuren. Njemu se pridružuje jedna od najvećih zvijezda elektronske plesne glazbe uopće, David Guetta.

- Toliko sam uzbuđen i sretan jer nas očekuje još jedno nezaboravno druženje na mom najdražem festivalu na svijetu. Pripremite se jer ćemo dugo partijati zajedno u Splitu!, rekao je. Posebna će atrakcija ovogodišnjeg festivala biti The Chainsmokers kojima je ovo prvi splitski nastup.

- Teško je zamisli ljeto bez priče koja se zove ULTRA Europe! Vraćamo se pred najbolju, najveću i najluđu publiku na svijetu, na posebno mjesto koje se zove Hrvatska! Vidimo se uskoro!, izjavili su Chainsmokersi. No, uz dolazak vrhunskih svjetskih DJ-a od kojih neke slobodno možemo nazvati Ultrinim veteranima, jedna je vijest posebno vrijedna. Vanillaz, hrvatskoj-slovenski dvojac otvorit će glavnu pozornicu ULTRE u petak. Ovo je prvi puta da neki domaći umjetnik otvara ULTRA Europe.

- Nastup na festivalu ULTRA Korea je bilo jedno od naših najljepših iskustava. Ipak, ULTRA Europe zauzima posebno mjesto u našim srcima i veselimo se Splitu za kojeg smatramo da je jedan od najljepših gradova na svijetu. Presretni smo što nam je pripala ta čast da smo prvi hrvatsko-slovenski artisti koji sviraju na glavnoj pozornici i predstavljaju naše dvije države u svijetu elektroničke glazbe. Pustit ćemo premijerno naše pjesme I got love i Sober, puno novih remixeva i specijalnih ULTRA Europe edita, izjavili su hrvatski DJ Marko Busić i slovenski producent Miha Pajk koji stoje iza imena Vanillaz. Podsjećamo, uz to što će Vanillaz u petak u Splitu dijeliti pozornicu s poznatim švedskim DJ-em Ericom Prydzom, uz njih nastupaju i Afrojack, Axwell & Ingrosso, Jamnie Jones, Joseph Capriati, Paco Osuna, Eats Everything i DJ Snake. Subota najavljuje i The Chainsmokerse, Hardwella, Stevea Angela, Galantis, Jona Rundela, Marca Carolu te jedinstvenog Carla Coxa, dok će David Guetta, Armin van Buuren, Alesso, Steve Aoki, Loco Dice, The Martinez Brothers, Seth Troxler te na kraju i tajanstveni Marshmello biti zaduženi za zatvaranje šestog izdanja festivala u nedjelju 8. srpnja. Ne vjerujemo da treba podsjećati na najekskluzivniji, najatraktivniji i najposjećeniji dnevni “pool party“ ULTRA Beach u Amfora Hvar Grand Beach Resortu gdje će u iznimnom ambijentu i luksuznoj atmosferi, vrhunskoj produkciji te zaraznoj plesnoj energiji uživati samo 5000 najbržih sretnika. Za pultće tamo stati još jedna legenda Fedde Le Grand.

- Radujem se povratku na Hvar i na ULTRA Beach jer je to uistinu magično mjesto. Ako niste, dobro se pripremite jer vas čeka odličan set, a poznavajući hrvatsku i publiku ovog jedinstvenog festivala, siguran sam da ćemo se ludo zabaviti!, rekao je Fedde. Inače, ove je godine zabilježena rekordna prodaja ulaznica, povećanje je prodaje 15 posto veće u odnosu na prethodna izdanja, ali je zabilježen i nikad veći interes VIP gostiju koji u Hrvatsku stižu sa svih strana svijeta. Gotovo su sve VIP ulaznice rasprodane, a Split se priprema za dolazak brojnih privatnih aviona i jahti među kojima se ističe jedna duga čak 60 metara. Svoj su dolazak na festival potvrdili bogataši iz cijelog svijeta pa će tako, između ostalih, Split ugostiti prinčeve s Dalekog Istoka te uspješnog biznismena koji se nalazi na Forbesovoj listi najutjecajnijih ljudi u svijetu.