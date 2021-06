Farmer iz nove sezone tvrdio je da ga je policija maltretirala: 'Slomili su mi zube i psovali majku komunjarsku'

Nenad Lekšić (55) iz Milne na Braču jedan je od farmera 14. sezone realityja “Ljubav je na selu”. Bavi se poljoprivredom, stočarstvom i ugostiteljstvom te je spreman u showu naći pravu ljubav. Lekšić se u uvodnoj emisiji hvalio svojim imanjem i Porcheom, no to mu nije bilo prvi put da se pojavio u medijima.

Naime, Lekšić je prije dvije godine tvrdio kako je bio žrtva policijske brutalnosti. Kako je tada izjavio za Slobodnu Dalmaciju, dvojica bračkih policajaca izudarala su ga ispred obiteljske kuće pred bivšom suprugom, sinom i prijateljem koji su s balkona gledali kako ga tuku zbog prometnog prekršaja koji po njemu nije ni postojao.

- Kada sam se vraćao kući iz jednog kafića gdje sam popio dva piva, civilno vozilo - plavi ford je stao bočno od mene i zapriječio mi ulaz u garažu baš kada sam radio polukrug za ući. Iz njega su izašla dva policajca bez kape, bez svijetlećih prsluka i palice i jedan od njih u dobi od 25 godina s bradicom mi preko vrata moje lade nive pita dokumente i gura dreger u usta kao nemirnom djetetu dudu i kaže mi - puši. Tražio sam da mi ne gura dreger u usta nego da mi ga da u ruke da normalno pušem, a pitao sam ih obojicu i gdje su im kape. U tom trenutku ćelavi policajac izlazi iz auta, urla na mene i viče: "P... ti materina komunjarska i partizanska, šta nećeš puhati" te me kao pasa obojica izvlače iz mog vozila prema svome vozilu koje su prethodno preparkirali ispred moje zaustavljene lade.

Taj ćelavi policajac me hvata za glavu i nabija u zatvoreni gepek njihova auta, a ovaj s bradicom me hvata za ruke i tako savijenog me udara koljenom desne noge u prsa i rebra tri-četiri puta te mi zajedno stavljaju lisice, nakon čega dozivam susjede u pomoć, pričao je tada Lekšić. Sve su to s balkona gledali njegova tadašnja supruga, sin i prijatelj. Policajci su ga tada, tvrdio je Lekšić, vezali i na stražnjem sjedalu automobila vozili do 18 kilometara udaljenog Supetra.

- Molio sam ih u vozilu da me isprave, da tih osamnaest kilometara ne ležim s lisicama kao da sam ubio čovjeka, ali mi je ovaj policajac šakom priprijetio da će me opet udariti. Nakon dolaska u postaju tražim liječničku pomoć, pa me ista dvojica vode u Dom zdravlja gdje me pregledava liječnik.Slomili su mi od udarca krunicu prednjeg zuba, na čelu iznad lijevog oka imam hematom od udarca o gepek i tragove lisica na rukama. Na pitanje zar ne znaju da je to moja kuća u koju moram nekako ući, jedan od njih mi kaže, pa otkud ja znam, iako je mjesec dana prije baš on tražio od mene da mu posudim zaštitne rukavice da se ne bi nabio na iglu jer su tražili nekog momka sa drogom, tvrdio je tada Lekšić tužeći se na policiju.

Iz PU Splitsko-dalmatinske tada su Slobodnoj Dalmaciji potvrdili kako su priveli Lekšića, no tvrdili su da se nekontrolirano kretao cestom i odbio dati dokumente.

- Policijski službenici opravdano su posumnjali da je osoba koja upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, a u trenutku kada je vozač prošao pored njih utvrdili su da se radi o osobi koja je do sada evidentirana za teže prekršaje iz prometa, što je pojačalo njihovu sumnju. Kako bi ga isključili iz prometa da ne ugrozi sebe i druge, krenuli su za njim, a nakon što se zaustavio, utvrdili su da je vidno alkoholiziran, te su pokušali poduzeti mjere i radnje u cilju utvrđivanja alkoholiziranosti, ali osoba nije pristala da se nad njim obavi alkotestiranje na zakonom propisan način. Za vrijeme postupanja osoba je, osim što je odbijala alkotestiranje na zakonom propisan način, vikala, galamila i vrijeđala policijske službenike, radi čega je dovedena u službene prostorije.

Tijekom zadržavanja zatražio je liječničku pomoć koja mu je ukazana, te su utvrđene lakše tjelesne ozljede u vidu crvenila na zapešćima. Nakon što su se ostvarili uvjeti, provedeno je istraživanje, te je utvrđeno da je ostvario obilježja prekršaja, i to iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i članka 282. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog čega je prekršajno prijavljen nadležnom sudu, priopćili su iz policije.

