Destination ULTRA: Poznata imena svih izvođača

I dok se broje dani do početka još jedne ULTRA pustolovine, otkriveno je devet novih imena koji su se upisali na ovogodišnji festivalski lineup.

Riječ je o izvođačima koji će zasvirati na partyju otvorenja u splitskom Hemingwayju, na Braču, Hvaru i Visu, od 5. do 11. srpnja 2018. godine. Za sve one koji su spremni iskusiti pravo Destination ULTRA iskustvo organizatori su pripremili posebne Destination ulaznice koje osiguravaju ulaz na sve ovogodišnje programe, a mogu se mogu kupiti na službenoj web stranici. RESISTANCE Opening Party službeni je početak šestog festivalskog izdanja u Hrvatskoj, a iza DJ pulta u klubu Hemingway naći će se Charlotte De Witte i Eats Everything. Iako je prava rijetkost vidjeti ženske izvođače u svijetu elektroničke glazbe, Charlotte De Witte, dvadesetpetogodišnjakinja iz Belgije, vrlo se brzo nametnula i izborila svoje mjesto na sceni među muškim kolegama. Njezin singl You're Mine, izdan za mega popularni Spinnin' Records, pregledan je više od 12 milijuna puta, a otkako se okrenula techno zvuku, postala je nezaobilazno ime brojnih svjetskih klubova te jedno od najpoznatijih imena belgijske scene. Daniel Pearce engleski je DJ i producent koji nastupa pod imenom Eats Everything od 2011. godine. DJ Award for Best Newcomer, Best tech-house DJ, DJ

Award for Best House, samo su neke od nagrada koje je osvojio, a koje garantiraju sate iznimno dobre house, bass i trip hop glazbe 5. srpnja u splitskom klubu Hemingway.

Brač Regatta predstavlja pravo morsko glazbeno osvježenje u novootvorenom 585 Clubu. Jedan od najbolje uređenih klubova Mediterana prvi će put ugostiti zvijezde festivala ULTRA Europe, a 9. srpnja, za kada je zakazan ovaj večernji party, na Bol stižu Sigala, Plastic Funk i dvojac Rewire&Varski. Bruce Fielder britanski je producent i DJ, a 2015. godine svojim debitantskim singlom Easy Love, koji izdaje pod umjetničkim imenom Sigala, osvaja vrhove radijskih ljestvica. Riječ je o obradi pjesme ABC grupe The Jackson 5, a ima više od 150 milijuna pregleda. Came Here for Love, Sweet Lovin, Give Me Your Love, Lullaby hitovi su na kojima je surađivao s poznatim pjevačima, a koje sprema i za Brač. Uskoro izlazi i njegov debitantski album Brither Days. Berlinski DJ dvojac Plastic Funk stoji iza velikog hita Dr. Who koji su 2013. godine u svojim setovima svirale sve velike face poput Davida Guette i Skrillexa.

A nakon završetka ekskluzivnog dnevnog “pool partyja“ ULTRA Beach u Amfora Hvar Grand Beach Resortu ULTRA pustolovina kreće dalje prema Paklenim otocima gdje će se 10. srpnja, zabava nastaviti u klubu Carpe Diem Beach uz program RESISTANCE After Beach Party. Španjolski DJ Paco Osuna, koji više od 20 godina uveseljava obožavatelje diljem svijeta, a koji će i ove godine imati rezidenciju u sklopu programa Music On u klubu Amnesia na Ibizii, te kanadski tech-house maestro Carlo Lio, dvojac je koji će preuzeti kormilo na Hvaru do ranih jutarnjih sati nakon čega slijedi velika završnica na najjužnijoj točki Destination ULTRA putovanja, na otoku Visu.

Kad se spoje bajkovita slika 200 godina stare tvrđave Fortica na Visu, glazba najtraženijeg programa RESISTANCE i tisuću najvatrenijih obožavatelja festivala ULTRA računica je jasna. Riječ je o jedinstvenom doživljaju o kojem će se pričati mjesecima poslije, a za koji su ulaznice već gotovo rasprodane. RESISTANCE Closing Party najavljuje dolazak britanske house i dance zvijezde Nica Fanciullija i njemačkog house i techno DJ-a Kölscha uz koje će 11. srpnja završiti još jedno izdanje festivala ULTRA Europe.

Ulaznice za splitski dio festivala još se uvijek mogu kupiti po cijeni od samo 899 kuna uz koje na poklon stižu i posebne ULTRA hudice i to na svim prodajnim mjestima Tisak Media, a ulaznice se mogu kupiti u sustavu Ticketshopa. Za rezervacije VIP stolova potrebno se obratiti na mailvip@ultraeurope.com. Sve informacije o festivalu ULTRA Europe mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com, a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com.