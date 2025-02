Lovac Dean Kotiga se požalio na službenika na šalteru: Plaćaju te oni koji plaćaju pristojbu, trpi malo

Dean Kotiga, gledateljima poznat kao lovac u HRT-ovom kvizu "Potjera" i "Superpotjera" aktivan je na društvenim mrežama, pa je tako na platformi X, bivšem Twitteru, opisao jednu situaciju u kojoj se našao. - Ali stvarno da ni u Finu ne možeš doći nešto obaviti bez da službenik s dva šaltera dalje pred 20 ljudi dobacuje: ‘A ne znate kako se to radi, je l' da? A to nije bilo na Potjeri hehehe.’ Evo, ne znam, meni je to stvarno baš, baš malo bez veze, ali okej - opisao je Kotiga što mu se dogodilo, a uskoro su uslijedili i komentari njegovih brojnih pratitelja. Neki razumiju što ga je naljutilo, dok neki nemaju razumijevanja. - Eto, ne valja ak vas ne prepoznaju a još gore ako skuže... život-robija! Cijena slave. Plaćaju te oni koji plaćaju pristojbu, dakle i oni sa šaltera, pa potrpi malo! Valjda si i išao tamo da se izložiš, malo je stvari danas koje se ne mogu obaviti on line. Nešto u rangu "ja sam mislio da to svi znaju" što vi govorite natjecateljima ispred milijun ljudi - napisali su mu pratitelji u komentarima ispod ove objave na X-u.

Nedavno je na društvenoj mreži X podijelio i svoje iznenađenje i nevjericu jer ga zaposlenici na porti HRT-a ni nakon brojnih dolazaka ne prepoznaju. S dozom ironije i karakterističnog humora, opisao je kako mu je ta situacija, koja se ponavlja iznova i iznova, postala više fascinantna nego iritantna. "Iako znam da će ovaj post biti pogrešno shvaćen, što će rezultirati time da is*izdim, obrišem ga i zaključim da više ništa ne smijem pisati, hajdemo svejedno pokušati," započeo je Kotiga, naglašavajući koliko je apsurdna činjenica da ga, unatoč dugogodišnjem angažmanu na HRT-u, portiri i dalje ne prepoznaju.

Al stvarno da ni u Finu ne mos doc nesto obavit bez da sluzbenik s dva saltera dalje pred 20 ljudi dobacuje “a ne znate kak se to radi JELDA a to NIJE BILO NA POTJERI HEHEHE”, eoneznam meni je to stvarno bas bas malo bzvz al okej — Dean Kotiga (@deankotiga) February 26, 2025

"Već osmi put potvrđena je moja teorija: jedini ljudi u Hrvatskoj koji ne znaju što je Potjera – jer bi reći 'koji ne znaju tko sam ja' zvučalo preuzetno, iako je poanta ista – upravo su oni koji rade na porti HRT-a. Kao da je nepoznavanje kviza preduvjet za zapošljavanje na toj poziciji, bez imalo pretjerivanja." Kotiga je zatim detaljno opisao najnoviji slučaj, koji se odvio kao i svaki prethodni: "Vaše ime?"

"Dean."

"Dean kako?"

"Dolazite na kviz? Milijunaš?"

"Ne, Potjera."

"Nemam vas u evidenciji. Jeste sigurni?"

"A ne, nesiguran sam, iako sam jučer u ovo isto vrijeme prošao kroz ovu istu rampu."

"Potjera rekli ste? Samo trenutak, moram nazvati."

Na kraju, Kotiga je zaključio kako je situacija odavno prestala biti samo iritantna i prerasla u nešto što ga u isto vrijeme zabavlja i ostavlja bez riječi. "Jako, jako fascinantno. I potpuno suludo."

