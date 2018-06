ULTRA Europe otkriva raspored izvođača po danima!

Jedinstvena kombinacija vrhunskog glazbenog i turističkog iskustva, festival ULTRA Europe, ne prestaje privlačiti pozornost brojnih obožavatelja iz cijelog svijeta. Nastup na najsuvremenijoj glavnoj poljudskoj pozornici san je svakog izvođača svjetske elektroničke scene, a već ovog ljeta ova će se želja ispuniti i nekim novim imenima.

Naime, od danas su poznata sva imena koja stižu na šesto festivalsko izdanje, a poznato je i koji će dan ove zvijezde zauzeti svoju omiljenu poziciju iza DJ pulta na jednoj od četiri atraktivne poljudske pozornice. U prodaju su puštene i jednodnevne ulaznice koje će se moći kupiti po cijeni od 450 kuna putem sustava Ticketshop. Čast da u petak otvore glavnu poljudsku pozornicu pripala je hrvatsko-slovenskom DJ dvojcu Vanillaz koji je prije deset dana nastupio i na festivalu ULTRA Korea te se tako upisao u povijest kao prvo glazbeno ime s ovih prostora koje je dobilo ovakvu priliku.

Ovu će veličanstvenu centralnu pozornicu u petak dijeliti s Afrojackom, Axwellom & Ingrossom, DJ Snakeom i Ericom Prydzom, DJ-em čijem se dolasku u Split posebno raduju fanovi diljem svijeta. Subota najavljuje Hardwella, Stevea Angela, Galantis te mega zvijezde The Cahinsmokers, još jedno ovogodišnje osvježenje na lineupu, dok će Armin van Buuren, David Guetta, Alesso, Steve Aoki te misteriozni Marshmello biti zaduženi za zatvaranje šestog izdanja festivala u nedjelju 8. srpnja 2018. godine.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni na uvijek spektakularnoj pozornici RESISTANCE. Riječ je o glazbi koja svake godine privlači sve više pažnje i sve više poklonika, a po danima to ove godine izgleda ovako – u petak između ostalih stižu Jamnie Jones, Joseph Capriati, Paco Osuna i Eats Everything, subotu otvara domaćin Pero Fullhouse, a nakon čega slijede Jon Rundel, Marco Carola i jedinstveni Carl Cox, dok će nedjelja obradovati sve fanove zarazne glazbe Loco Dicea i The Martinez Brothersa, Setha Troxlera i Nica Fanciullija. Pozornica ARCADIA Afterburner prošle je godine bila mjesto brojnih glazbenih iznenađenja, a svojim je prepoznatljivim izgledom jedna od najatraktivnijih svjetskih festivalskih pozornica.

Za program prvog dana pobrinula se poznata svjetska izdavačka kuća Jacked koja predstavlja Merka & Kremonta, Crankdata, Raviteza, NLW te brojne druge. U subotu između ostalih stižu Blastoyzi, Ben Nicky, Cosmic Gate i Marlo, a u nedjelju izdavačka kuća Revealed predstavlja Dr Phunka, Jewelz &Sparks, Juliana Jordana, Kuru, Sick Individualse te brojne druge. Od danas su poznata i imena izvođača koji će nastupiti na pozornici zvanoj UMF Stage, a koja predstavlja nova lica svjetske elektroničke scene. Electro house, main room house, deep, underground i progressive house stilovi su koje će u svojim izvedbama predstaviti Lookis, AIZY, DJ Jay C, Lorenzo, Frank Jez, Jimmy Clash & MC Tricky, 7 Grams, Danny Farrell, Groove Amigos, Paul Woods, Dave Caffrey, Arizen, Kris Kaiden, Miss Faith, Jenil, Chris Willsman, Norii, Adam de Great, Iris Santo, Plastic Funk, Kryga, Khardiac, Busta Row i Kryoman.

Na ovoj će se listi od 24 nova imena pridružiti još 6 dodatnih imena. Njih ćemo doznati nakon završetka natjecanja za mlade, još neafirmirane DJ-e koje je u tijeku, a šest najboljih dobit će priliku i nastupiti na jednom od najvećih festivala elektroničke glazbe u svijetu. Prošlih su dana održani i warm-up partyji Countdown To ULTRA powered by Heineken. Otvorenjem u popularnom zagrebačkom baru Café de Paris na Cvjetnom trgu započela je hrvatska party karavana, a za atmosferu i glazbu bili su zaduženi Dj AIZY, Lorenzo i Joe2Shine. Dubrovnik je proteklog vikenda u Culture Club Revelinu, ugostio Jeromea, AIZY, Vanillazw i Joe2Shinea, a splitske Ultranaute 22. lipnja očekuje pravi spektakl u klubu Central uz glazbu DJ-a Jeromea, Lorenza, Vanillaze i Joe2Shinea. Ulaznice za party u Centralu moći će se kupiti na blagajni kluba.

Trodnevne ulaznice za festival ULTRA Europe još se uvijek mogu kupiti po cijeni od samo 899 kuna uz koje na poklon stižu i posebne ULTRA hudice i to na svim prodajnim mjestima Tisak Media, a mogu se kupiti i u sustavu Ticketshopa. Za rezervacije VIP stolova potrebno se obratiti na mailvip@ultraeurope.com. Sve informacije o festivalu ULTRA Europe mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com, a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com.