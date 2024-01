Gledatelji oduševljeni pobjednikom: 'Od početka je šutio i radio, za razliku od drugih'

Pobjedu Mislava Šepića u "Životu na vagi" nije iznenadila gledatelje RTL-ovog showa, koji su oduševljeni njegovim rezultatom.

Podsjetimo, Šepić je na prvom vaganju imao 171 kilogram, izgubio je 78,8 kilograma, što je 46,1% tjelesne mase. Tako je za samo 0.2 posto pobijedio drugoplasiranog Gorana Bartulovića, koji je izgubio 45.9 posto mase. U komentarima na Facebooku gledatelji su čestitali svim natjecateljima na ustrajnosti, a pogotovo im je bila impresivna Mislavova transformacija.

Foto: Facebook

"Od početka sam znala da bi on mogao pobijediti jer je šutio i radio, za razliku od ostalih", komentirala je jedna gledateljica.

"Čestitke Mislavu iako su svi pobjednici ovdje. Svi su ispunili svoj cilj, kapa do poda i trenerima . Sad samo treba bit jak u glavi i držati se prehrane", poručio je gledatelj.

Foto: Facebook

Bilo je i onih koji su se pitali je li u redu tako naglo skinuti skoro 80 kilograma.

"Čestitke ali meni je on premršav na tu visinu, koliko je uopće dobro u par mjeseci izgubiti 80 ili više kila???", pitala se gledateljica.

Foto: Facebook

"Znam da će moje skidanje kilograma biti cjeloživotna borba i znam da će biti teško, ali sam naučio kad sam prvi put pogriješio i vratio izgubljene kilograme. Ja sam čovjek koji uči na greškama“, rekao je Šepić u finalnoj emisiji.

Inače, na prvom vaganju Mislav je rekao kako su njegovi problemi s težinom počeli nakon što mu je preminula majka kad mu je bilo samo 14 godina. Razgovarajući s trenerom Edinom Mehmedovićem u emisiji na RTL-u je ispričao svoju životnu priču.

- Mama mi je preminula kada sam imao 14 godina, otac me priznao, ali nikada nije brinuo o meni. Odgojila me polusestra, s 28 godina je preuzela brigu na mene. Ona mi je bila kao majka, sve mi je u životu uz suprugu, obožavam je. Ona je meni davala sve, a i ovako smo imali malo - ispričao je Mislav. Otvoreno je pred kamerama govorio o tome kako se nosio s gubitkom majke i kako mu je to bio veliki šok i kilogrami su se krenuli nagomilavati.

