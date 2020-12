'U svojoj knjizi otkrivam što se događa iza kulisa moje karijere'

Mlada osječka kantautorica Mia Dimšić (28) prije pet godina poharala je hrvatsku glazbenu scenu pjesmom “Budi mi blizu”, a potom i hitovima “Život nije siv”, “Bezimeni” i ostalima kojima si je osigurala mjesto među najvećim hrvatskim zvijezdama. U jeku pandemije koronavirusa i nedostatku koncerata Mia se nije odlučila odmarati i već je spremila nešto potpuno drukčije. Naime, napisala je svoju prvu knjigu, koja bi svjetlo dana trebala ugledati sredinom prosinca. Na ideju je, kaže nam Mia, došao izdavač MB Booksa Neven Kepeski, koji se obratio njezinu timu s prijedlogom.

Potvrdan odgovor

– Bilo je to negdje početkom ljeta i prijedlog me jako iznenadio, ali i razveselio jer sam nekako duboko u sebi oduvijek htjela ostvariti takav projekt i okušati se u toj vrsti pisanja, ali ipak nisam bila sigurna jesam li spremna pa nisam odmah potvrdno odgovorila – kaže Mia. Odlučila je tako pustiti ideju da se “malo slegne” i u idućih je mjesec dana malo razmislila kako bi to moglo izgledati i na koji bi način mogla ispričati svoju priču. Iako je oduvijek znala da će napisati knjigu, nije znala da će taj trenutak doći tako brzo i s ovakvom tematikom. Knjiga je skup njezinih starih dnevničkih zapisa, tekstova, pjesmica iz djetinjstva, a čitatelji osim toga mogu očekivati i priče iz osnovne škole, anegdote s putovanja i koncerata, sačuvane uspomene, prve ljubavi.

– Mogu očekivati sve ono što čini jedno tipično odrastanje, ali i priče iza kulisa nakon mojih prvih glazbenih koraka i pjesama te svega što je uslijedilo – kaže. Nije čekala ni trenutka pa je tako već u rujnu prikupila materijale i počela pisati, a gotova prva verzija teksta bila je u njezinim rukama već za mjesec dana.

– U knjizi dominiraju priče vezane za moje odrastanje. Na prvu mi se činilo da to baš i neće biti tako i da ću se više fokusirati na same pjesme i priče oko njih, ali čim sam počela pisati prva poglavlja iz razdoblja osnovne škole, tekst je otišao u tom smjeru i jednostavno sam pustila da ode tamo kamo prirodno ide – objašnjava mlada Osječanka.

Dvoumi se oko naslova

Tekst knjige i materijali oko teksta već su spremni, no od cijelog procesa na kraju se ispostavilo najtežim smisliti naslov pa se tako oko nekoliko finalnih naslova još uvijek dvoumi, no knjiga bi svaki tren trebala otići u tisak i nakon toga u prodavaonice. Osim prve knjige Mia nam za ovaj Božić sprema još jedno posebno iznenađenje. Prvi će se put naći u ulozi voditeljice, i to u posebnoj emisiji “Božić s Mijom”, koja će biti prikazana na Božić na CMC televiziji i u kojoj će biti okružena glazbenim gostima. A u sklopu nje Mia će prikazati i božićni spot za pjesmu “Božić bez tebe”.

– Prije samog snimanja osjećala sam veliku odgovornost i nemalu tremu jer mi je to bila prva takva emisija pa sam se pripremala prolazeći scenarij i vježbajući glazbene brojeve sa svojim bendom da na samom snimanju bude što manje pogrešaka – kaže. Iako je imala tremu, u njenom će božićnom dnevnom boravku sjediti ljudi koje dobro poznaje i u čijem se društvu osjeća opušteno pa joj je to uvelike pomoglo da je ublaži.

– Emisija je već snimljena pa je taj stresan dio iza mene i preostaje mi samo udobno se smjestiti u svom naslonjaču na Božić i procijeniti kako je sve skupa ispalo – zaključuje Mia i ističe kako se nada da će gledatelji uživati u mirnoj i toploj božićnoj atmosferi koju su njezin bend, gosti i ona sama pokušali prenijeti.