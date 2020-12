Novi par u 'Životu na vagi'? Finalist ove sezone ljubi kolegicu iz showa

Nakon što je otkriveno kako pobjednik ovogodišnje sezone "Život na vagi" Matej Petrović ljubi asistenticu redatelja Anju Glavaš, čini se kako se rodila još jedna ljubav u RTL-ovom showu.

Županjac Dominik Kračun Dodo (23) objavio je na Instagramu fotografiju s ovogodišnjeg finala, a Ana Žderić (23) natjecateljica iz prošle sezone, ostavila mu je dva zaljubljena emotikona.

Foto: Instagram

- Preočiti ste, napisao im je trener Edin Edo Mehmedović, a Ana mu je na to odgovorila - "Misliš"? Nakon toga uslijedili su komentari Dodinih pratitelja koji su napisali kako misle da su njih dvoje u vezi.

Dan prije finala ovogodišnjeg showa Ana je na Instagram Storyju objavila fotograiju na kojoj se drži za ruku s tajnovitim muškarcem.

- Nikome ni riječ, napisala je ispod te fotografije Ana.

Dominik je u "Život na vagi" ušao sa 162,6 kilograma, a nakon tri mjeseca u izolaciji i dva mjeseca boravka kod kuće, izgubio je čak 67,8 kilograma, odnosno 41,7 posto tjelesne mase.

Foto: Instagram

Višak kilograma stvarao mi je razne probleme, a ponajviše to da nemam djevojku. No s gubljenjem kilograma, povećalo mi se samopouzdanje i moram vam priznati da čim sam izašao iz kuće, našao sam pravu ljubav koju sam tražio do sada i jako sam sretan zbog toga, kazao je Dodo za RTL nakon izlaska iz showa.

Ana Žderić bila je jedna od najmlađih natjecateljica u "Životu na vagi". U RTL-ovom showu izgubila je više od 36 kilograma. U show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla je sa 103,3 kilograma. Nakon izlaska nastavila je sa zdravom prehranom, a pratitelje na Instagramu iznenadila je transformacijom, jer danas izgleda skroz drukčije.