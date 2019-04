U Madridu 2000 ljudi pjevalo s našim Rokom Blaževićem

U Madridu održan je predeurovizijski party na kojem je sudjelovao i naš predstavnik na Eurosongu Roko Blažević. Bio je to njegov prvi susret s većinom natjecatelja s kojima će dijeliti eurovizijsku pozornicu u Tel Avivu.

Roko je nakon povratka iz Madrida bio pun dojmova i rekao je da mu je velika čast što je bio na tom događanju.

– Radi se o vrhunski organiziranom dvodnevnom događanju tijekom kojega predstavnici imaju sjajnu priliku predstaviti se ne samo obožavateljima nego i najznačajnijim eurovizijskim medijima – rekao je Roko koji je u Madridu pred 2000 obožavatelja Eurosonga izveo pjesmu “The Dream”, a svi su uglas pjevali s njim.

– Posebno me se dojmilo kada je publika sa mnom pjevala refren – to me motiviralo za dalje pripreme za Eurosong! Nakon nastupa prilazili su mi novinari i fanovi hvaleći izvedbu uživo, vokalne sposobnosti i pjesmu. Bila je vrlo pozitivna atmosfera. Pod dojmom sam kako su nas pratili i koliko puno znaju – oduševljen je Blažević.

Već sutra naš mladi predstavnik putuje u Moskvu gdje će se opet družiti s glazbenicima koji će nastupiti na Eurosongu 2019.