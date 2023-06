U Londonu je počelo suđenje Kevinu Spaceyju za seksualne napade, tvrdi da nije kriv

Oscarom nagrađeni glumac Kevin Spacey pojavio se pred londonskim sud gdje će se sljedeća četiri tjedna voditi suđenje za desetak optužbi za seksualne prijestupe. Spacey se suočava s 12 optužbi, uključujući seksualni napad i navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka.

Posljednja optužba nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Spacey se izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice. Navodi se kako su se prijestupi dogodili između 2001. i 2013., a navodno su se dogodili tijekom većeg dijela desetljeća dok je živio u Velikoj Britaniji. Spacey je do 2015. radio kao umjetnički ravnatelj Old Vic Theatrea. Britanska policija ga je prvi put ispitala 2019. godine, a dvostruki oskarovac ranije je rekao da će se dobrovoljno pojaviti na sudu kako bi se suočio s optužbama.

- Trenutno postoje ljudi koji su me spremni zaposliti čim me u Londonu oslobode ovih optužbi - rekao je Spacey za njemački tjednik Die Zeit, dodajući da su ga mediji prikazali kao "čudovište". Spacey je osvojio Oscara za najboljeg glumca u "American Beauty" 1999. i najboljeg sporednog glumca u "The Usual Suspects" 1995. godine.

Optužbe iz 2017. dovele su do toga da je otpisan iz Netflixovog političkog trilera "Kuća od karata", u kojem je glumio glavnog lika Franka Underwood. Tada ga je za seksualno zlostavljanje optužio glumac Anthony Rapp koji je tvrdio kako ga je Spacey napao 1986. godine kada mu je bilo samo 14 godina. Sud je oslobodio glumca krivnje i porota je zaključila da tužitelj nije uspio dokazati svoje optužbe protiv Spaceyja.

