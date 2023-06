Nikolina Pišek privedena na granici Hrvatske i Srbije, otkrila što se dogodilo

Turneja 'XXV'

Robbie Williams održao prvi koncert u Puli ljubio je obožavateljice i priznao: 'Obožavam Luku Modrića'

Setlista na cijeloj turneji sastavljena je od njegovih najvećih hitova, pa nakon uvodne "Hey Wow Yeah Yeah" slijedi eksplozivna "Let Me Entertain You". Kraj službenog dijela koncerta rezerviran je za hitove "Feel", "Kids" i "Rock DJ", a bis je rezervirao za "No regrets", "She's The One" i "Angles"