U kratkom je vremenu osvojio publiku posebnim vokalom, a nedavno je izdao i album prvijenac 'Šav'

Teo Grčić mladi je glazbenik rodom iz Dalmatinske zagore koji je u kratkom vremenu osvojio publiku posebnim vokalom, karizmom i inspirativnim tekstovima, a nedavno je pred zagrebačkom publikom predstavio i album prvijenac "Šav" u izdanju Hit Recordsa. Svojim vokalom Teo je oduševio i neke iskusne glazbenike s kojima je dijelio pozornicu, poput Željka Samardžića i Sergeja Ćetkovića. No, krenimo prvo s novim albumom...

- Kad biste me pitali da se osvrnem na ovaj album, prije svega bih možda tražio da ga poslušate, jer je svaka pjesma sama po sebi osvrt na cijeli moj život, pa i na tisuće duša, događaja i emocija koje su dotakle mene, a i sve nas međusobno. "Šav" je zaista metamorfoza jednog sna koji je prisutan otkad sam živ i otkad sam postao sebe svjestan, pa do ovog trenutka njegove stvarnosti. Što reći osim da svakim stihom, svakom pjesmom i svakim novim stvaranjem živim najsretnije trenutke svog života i smisla mog postojanja - kaže Teo Grčić.

Prijelomni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se prije dvije godine kada je u rasprodanoj dvorani Lisinski stao na pozornicu s jednim od najomiljenijih glazbenika iz regije, Sergejom Ćetkovićem, koji mu je tada pred svima prepustio mikrofon.

- Čovjek sam koji je predan trenutku u kojem uživa, pa sam tako i na tom koncertu stalno bio na nogama, pjevao i proživljavao glazbu. U jednom momentu, dok je šetao kroz Lisinski, Sergej je došao do mene, ja sam se naklonio, on također, pa mi dodao mikrofon. Otpjevao sam refren pjesme "Ljuska oraha" koju sam toga dana pustio ekipi koja je išla sa mnom, jer su oni uglavnom znali samo najveće hitove, a ne cijeli opus. Krenuli su slušati tu pjesmu cijeli dan, i eto, baš se poklopilo da dio nje i otpjevam. Ovacije i aplauz Lisinskog bio je skoro pa zaglušujući, a to je za mene jedan od najznačajnijih događaja jer me napunio nenormalnom energijom i motivom da konačno krenem u realizaciju svoje glazbene priče. Da ne kažem da mi je čovjek omogućio da osjetim nešto što nalikuje na sam vrh moga sna i da od tada još bolje znam za što se borim - kaže Teo koji je šarmirao i "starog estradnog vuka" Željka Samardžića.

- Željko je prije svega jedan veliki gospodin i dobričina, koji plijeni pozitivnom energijom i skromnošću. Osobno sam napravio nekoliko covera njegovih pjesama i objavio na Instagramu, nakon čega je on to pohvalio i kada je održavao koncert u mojem rodnom Sinju, pozvao me da mu budem gost. Također jedno nezaboravno iskustvo! - prisjetio se Grčić i kazao da mu je podrška etabliranih glazbenika veliki vjetar u leđa i poticaj da dalje nastavi živjeti svoje glazbene snove.