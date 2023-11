U polufinalu 'Supertalenta' je otkrio da nikada nije imao djevojku, a sada se natječe u ovom showu

U posljednju audicijsku epizodu 'Superstara' došao je Mark Bagarić (29), već poznato TV lice. On se naime, 2012, natjecao u showu 'Supertalent' gdje je završio u finalu. Iako nije odnio pobjedu nikada se nije prestao baviti glazbom te je izdao čak pet pjesama.

Na njegovu izvedbu balade Briana McKnighta 'Still' Severina i Filip su zaplesali, a sve je iznenadila njegova boja glasa, falset i osjećajnost u izvedbi. ''Od takvog momčine takva emocija. Zapamtit ćemo te'', Filip je komentirao. ''Očekivao sam da dođeš ovdje i počupaš drvo rukama, a onda se dogodi medo koji lagano, slatko dođe...'' Tonči je živopisno opisao. ''Meni je ovo bilo dobro, iznenađenje veliko'', Severina je dodala, a svi su Marku dali svoje DA.

S Markom smo razgovarali nakon što je uspio osigurati mjesto u finalu Supertalenta 2021. godine. Život mu se tada promijenio preko noći. Mark je inače 25 godina proveo u njemačkoj prijestolnici Berlinu, a onda se s roditeljima odlučio vratiti u Hrvatsku.

– Roditelji su se htjeli vratiti u Hrvatsku nakon što su se umirovili. Budući da više nisu u najmlađim godinama, htio sam biti uz njih, pa je 'pala' zajednička odluka da se svi vratimo u Hrvatsku – kaže pjevač. Još u audicijskoj emisiji publiku i žiri oduševio je njegov pozdrav kažiprstom, u maniri prave zvijezde, a sada nam je otkrio kako je došao na ideju svog 'zaštitnog znaka'.

– Ljudi su to prepoznali, ali da budem iskren, ne znam kako sam došao na ideju pozdrava s publikom. Dogodilo se to zapravo sasvim spontano. Kada sam prvi put stao na pozornicu, rekao sam sebi: hajde, podigni taj prst. Publika je to odmah prepoznala, pa mogu reći da mi je to sada postao 'zaštitni znak'.

Od glazbenih žanrova najviše voli slušati R'n'B i soul 90-ih godina. Od stranih izvođača voli Briana McKnighta te Boyz II Men, a od domaćih ističe Olivera Dragojevića. Mark je tada radio kao disponent u njemačkoj firmi za proizvodnju i distribuciju aluminijskih vrata, a otkrio je da se u slobodno vrijeme voli opustiti uz dobru seriju ili film. Hobi mu je i nogomet, a igra na poziciji golmana za kvartovsku ekipu. Kaže da govori i šest jezika, među ostalim njemački, engleski, španjolski i francuski, no spremno odgovara kako se za sada ne bi okušavao u pjevanju na ostalim jezicima, već samo engleskom.

Osim glazbe veliku ulogu u njegovu životu imaju obitelj i vjera, iz kojih crpi snagu i motivaciju, a kako kaže, bez obitelji ne bi bio osoba kakva je danas. Nada se da će uskoro osnovati i vlastitu obitelj. U polufinalnoj emisiji 'Supertalenta' otkrio je da nikada nije imao djevojku.

