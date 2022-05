Kevin Spacey osuđen za seksualno napastovanje tri muškarca

Oskarovac Kevin Spaecy osuđen je u Londonu za seksualno napastovanje tri muškarca u razdoblju od 2005. do 2013. godine, prenose britanski mediji.

-Također, osuđen i za prisiljavanje na spolni odnos bez pristanka. Odluka dolazi nakon provjere svih dokaza koje je skupila policija tijekom istrage- stoji u priopćenju.Kevina su ispitivali istražitelji Scotland Yarda u Velikoj Britaniji 2019. godine.

Actor Kevin Spacey charged with four counts of sexual assault against three men in the UK, Crown Prosecution Service sayshttps://t.co/sGFTXcbC3f — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 26, 2022

Podsjetimo, Kevin Spacey nekoliko je puta bio optužen za seksualno nasilje, no nikada do sada nije bio pravomoćno osuđen. Prva tužba odbačena je u ljeto 2019. godine, a potom je tužbu podnio i maser iz Los Angelesa koji je u međuvremenu umro. Inače, Scotland Yard je glumca istraživao zbog seksualnog iskorištavanja u šest slučajeva kada je glumac bio na čelu londonskog Old Vic kazališta u razdoblju od 2004. do 2015. godine.

Nakon tužbi i afera, Spacey je uklonjen iz popularne serije "House of Cards“ na Netflixu i filma "All the Money in the World“ gdje su njegov lik zamijenili glumcem Christopherom Plummerom. Njegov posljednji film bio je''Billionaire Boys Club“ iz 2018. godine.

