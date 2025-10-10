Trener Edo izgubio živce: 'Idi kući, nitko te ne drži! To što radite izgleda kao bullying!'

Napetosti u showu 'Život na vagi' kulminirale su na vaganju kada su se ponovno potegnule teme s masterclassa na kojem su neki kandidati, poput Josipe i Dominika, bili prozvani zbog svojih prehrambenih odabira. Umjesto da rasprava posluži kao pouka, pretvorila se u bojno polje na kojem su frcale optužbe i opravdanja. Vidno iznerviran takvim razvojem situacije, trener Edo je prekinuo raspravu i iznio svoje viđenje problema. "Ja mislim da ovi naši natjecatelji imaju veliki problem kada upiru prstom jedno u drugo, jer to ne dolazi iz pozicije autoriteta. Ako ona kaže njemu ili on kaže njoj, odgovor je 'što ti imaš meni govoriti'", započeo je Edo, ističući ključni problem u komunikaciji. "Premalo sam vidio međusobne podrške, jer njima je ovdje svima teško." Trener je naglasio kako on i Mirna, kao stručnjaci sa strane, promatraju situaciju i vide obrazac ponašanja koji ih duboko zabrinjava. Edo je bez okolišanja opisao dinamiku koja se stvorila u kući, koristeći izrazito snažne riječi kako bi dočarao ozbiljnost situacije.

"Mi koji smo sa strane i kao jedan faktor koji im pomaže u ovom procesu gledamo cijelu situaciju i vidimo kako se ponekad prečesto okreću jedni protiv drugih", nastavio je povišenim tonom. "Jer on je rekao ovo, jer ona je rekla ono, jer je ovaj napravio ovo, jer je onaj napravio ono... To nekad meni izgleda malo kao bullying. A to nije dobro." Podsjetio ih je na razloge zbog kojih su uopće došli u show. "Nisu 200, 180, 120 kilograma došli sami od sebe. Imate potrebu braniti se – od koga, od čega?"

Edo je kandidatima poručio da je njihovo sudjelovanje u showu isključivo njihov izbor te da nitko nije primoran biti tamo ako to ne želi. Njegova frustracija bila je usmjerena na konstantno traženje izgovora i prebacivanje odgovornosti."Jedi što god hoćeš, nitko ti ništa ne zabranjuje! Nećeš doći na trening? Ne moraš doći na trening! Možeš ići kući! Idi kući, brate mili, nitko te ne drži ovdje!" zagrmio je Edo. Oštrim, ali potrebnim riječima, podsjetio ih je na suštinu njihove borbe. "Vi ste ovdje svojevoljno. Da bi si promijenili život, da bi si pomogli. Jer, problem je toliko velik da ste tražili pomoć." Za kraj, uputio im je apel da promijene svoj pristup i počnu gledati jedni na druge kao na suborce, a ne kao na neprijatelje. "Nemojte shvaćati sve kao prijetnju i ne gledajte jedni na druge s prijezirom. U istom ste problemu", zaključio je Edo. Hoće li njegove riječi uroditi plodom i hoće li kandidati uspjeti pronaći zajedništvo dok se natjecanje bliži kraju, ostaje za vidjeti.

Podsjetimo, dan ranije kandidate je posjetila nutricionistica Martina koja je otkrila da kandidati, unatoč tjednima edukacije, i dalje ne shvaćaju osnove. Preskakanje međuobroka postalo je pravilo, a ne iznimka, a izgovori su pljuštali sa svih strana. "Današnji međuobrok je trebao biti u 11, ali smo bili svi raštrkani okolo naokolo," pokušao se opravdati Dubravko, na što je Martina odlučno uzvratila da to nije izgovor. "Vi ste sada vrhunski sportaši u ovome tjednu. Pripremate se za Olimpijadu i gle, svi su se raštrkali," ironično je komentirala.

"Znači, neka jede 'tko što hoće? Mi ovdje nismo da radimo neku hranu po svom guštu. Mi smo ovdje da ta hrana bude za naš organizam lijek. Ako ćete ju rabiti na svoju ruku, onda će ta hrana biti sve, samo ne lijek," upozorila je oštro.

Kap koja je prelila čašu bio je opći dojam da kandidati, ni nakon devet tjedana, nisu usvojili temeljne principe. Rasprava se pretvorila u međusobno optuživanje, a Dominik je u jednom trenutku, frustriran izgovorima, zatražio da se sastanak završi kako "ne bi više slušao nisko inteligentne rečenice." Vidjevši da njezine poruke ne dopiru do njih i da se odgovornost prebacuje s jedne osobe na drugu, Martina je donijela konačnu, poraznu presudu. "Prehrana čini preko 80 posto vašeg uspjeha. Možete se vi ubijati od aktivnosti, ali ako niste posložili stanje na tanjuru, možemo se vidjeti u drugoj, trećoj, petoj sezoni 'Života na vagi'," rekla je, a zatim na pitanje gdje su u usporedbi s prijašnjim kandidatima, odgovorila bez oklijevanja: "Zasad najgori. Naj, naj, najgori." Pred njima je vaganje koje će pokazati jesu li ovu gorku lekciju shvatili ili će nastaviti putem koji ih, prema riječima stručnjaka, vodi ravno na početak.