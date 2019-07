Tehno mafija iz Švedske maksimalno iskoristila sve što nudi golema pozornica

Posljednja večer festivala ULTRA Europe protjecala je u iščekivanju najvažnijeg događaja festivala, povratničkog nastupa Swedish House Mafije, švedskog DJ tria koji nije zajedno nastupio od 2013. godine. To čekanje nije prošlo u nekoj dosadi ili odrađivanju.

Najprije je hrvatsko-slovenski DJ dvojac Vanillaz u svojem nastupu na početku večeri pokazao da i u nas ''ima techna'' ali i iznenadio ne samo domaću publiku već i strance koji su se mahom popalili za njihovom novom pjesmom. Remiksirana tradicionalna romska pjesma Ederlezi podigla je mnoge obrve pa se tako definirala kao potencijalni veliki klupski hit. Sample u novoj pjesmi Vanillaza zapravo potječe iz Poljske, u izvedbi je jednog romskog sastava, a jasno je kako je mnogima prva asocijacija bila izvedenica koju je nekada izvodilo Bijelo dugme čiji je ''Đurđevdan'' jedna od njihovih najpoznatijih pjesama. Vanillazi kažu kako su imali bojazni da će sve biti prihvaćeno, no čini se prema domaćim i stranim reakcijama kako je možda na redu barem europski DJ hit koji dolazi iz Hrvatske i Slovenije, odakle su Marko Bucić i Miha Pajk.

Britanski trojac Above&Beyond pokazao je zašto su tako cijenjeni. Ponudili su sasvim drukčije iskustvo elektronske glazbe koje je izbjegavalo koketiranje s hardcore školom kakva se, primjerice, gaji u Nizozemskoj. Čist zvuk bez suviše agresivnih ritmova te bez prenaglašenog groovea bio je sjajna uvertira u događaj večeri. Ambijent kakav su ponudili Above & Beyond gotovo da više pripada Resistance Stageu nego glavnoj pozornici no s druge strane bilo bi šteta ne vidjeti sve što njihov nastup nudi i u vizualnom smislu. Praktično odmah nakon ULTRA Europe DJ-i koji rade u Londonu objavit će novi album na kojem se nalazi većinom ambijentalna glazba. I onda ono što su svi čekali i danima prije ULTRE u Parku Mladeži. Već se u uvodu večeri moglo naslutiti da će se raditi o jednom posebnom nastupu jer se provukla informacija kako nikome od izvođača trećeg dana ULTRA Europe nije odobreno korištenje pirotehničkih efekata.

Za Swedish House Mafiju moralo se ostaviti sve. Također je zadovoljen i uvjet da je prije i poslije njihova nastupa polusatna pauza. I doista, Sebastian Ingrosso, Steve Angello i Axwell napravili su rijetko viđen show koji se čak i za nešto tako progresivno kao što je elektronska plesna glazba može nazvati avangardnim. Za njihov nastup podignuta je posebna platforma unutar glavne pozornice na kojoj su postavljena tri miks pulta. Za pultove je stao švedski trojac odjeven u crno podsjećajući nekako na ''ljude u crnom''. Inače svu trojicu znamo po snažnom zvuku punom groovea no sada je to nešto sasvim drukčije, što nema mnogo veze s njihovim prijašnjim individualnim nastupima. Ionako su se tog dijela svoje karijere u nastupu prisjetili tek djelomično uključujući hitove poput Sun is Shining ili More Than You Know.

Slobodno se može reći da je tehno mafija iz Švedske maksimalno iskoristila sve što nudi golema pozornica koja je tresla Park Mladeži i okolicu protekla tri dana. Vizualno je to bilo novo iskustvo za partijanere okupljene u Splitu, jedno koje je jasno objasnilo zašto je njihov iznenadni nastup, prvi nakon što su se razišli, u Miamiju ispratilo 12.000 ljudi. Reflektori, laserska svjetla, pirotehnički efekti poput vatrometa, ali ponajprije plamen iz pozornice na kojoj se nije štedjelo podigli su nastup na festivalima elektronske glazbe na jednu drugu razinu. Svaka čast svim DJ-ima poput Afrojacka ili Guette koji bez problema okupe nekoliko desetaka tisuća ljudi, ali ovo je nešto do sada neviđeno.

Očita je namjera cijele produkcije njihova nastupa da se doda i malo drukčije emocije techno zvijezdama, pa su na videozidovima prolazili kadrovi i iz njihova privatnog života, početaka karijere, nastup je popraćen sugestivnom ikonografijom poput prizora triju anđela (iznad svakog pulta smještena je i konzola za svjetlosne efekte u obliku kruga, sasvim nalik na aureole), komunikacijom s publikom koja im ionako nije strana. U totalu je napravljen nastup koji od prve do zadnje minute neće odgledati samo partijaneri i ljubitelji elektronske dance glazbe, već je to show koji uredno može i na bilo koji mainstream događaj u svijetu. Interesantno, ULTRA Europe 2019 zatvorio je Jeffrey Sutorius, donedavni producent neslavno raspalog nizozemskog DJ dvojca Dash Berlin. Imao je sreće jer je dobar dio publike još živio nakon nastupa švedskih zvijezda. I uspjelo mu je zadržati publiku u Parku Mladeži do kraja festivala. Svakako treba reći kako je Resistance ove godine doživio svoju punu afirmaciju.

Gotovo da nije bilo nastupa koji nije ispraćen ako ne do kraja, a ono barem dobrano ispunjenom pozornicom koju smo upoznali godinama prije na Poljudu. Glasnije, dinamičnije i popularnije, epiteti su koji tjeraju zapitati se treba li Resistance postati festival za sebe. Svakako mu je dovoljna garancija barem Carl Cox, najveća legenda underground scene. Kome bi uopće trebala pripasti ta čast da zatvori Resistance na ULTRA Europe 2019 nego njemu kojemu karijere duguje čitav niz DJ-a s glavne pozornice? Službene se brojke još čekaju, no ULTRA Europe preživjela je promjenu lokacije u stilu, obarajući prvoga dana svoje rekorde uz pomoć Guette i Armina te prezentirajući nove zvukove i veliki povratak u kojem je Swedish House Mafia priznala: – Hrvatsko i ULTRA Europe, ovo i vama dugujemo.