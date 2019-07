Večernjakov reporter na spektakularnom početku Ultre: Čarolija se nastavlja

Nema nikakve sumnje, promjena lokacije nije nimalo naškodila festivalu ULTRA Europe. Već se tokom četvrtka a pogotovo petka vidjelo da je interes i dalje velik za najveći festival koji se događa u Hrvatskoj već sedmu godinu. Kod kućica na Zapadnoj obali gdje su 'ultranauti' preuzimali narukvice, redovi su već od kasnijih jutarnjih sati bili dugi 30-tak metara.

U redu, ali svejedno nije bilo za očekivati ono što se dogodilo za nastupa Davida Guettea. Ove godine jedan je od najpopularnijih svjetskih DJ-a nastupio već prvog dana i to u 21.10 sati. Zanimljivo je bilo vidjeti kakav će biti odaziv publike na takav rani nastup. I bio je izvrstan. Guetta je odradio set svojih najvećih hitova dopuštajući publici da pokoji puta i zapjeva kao da se radi o kakvom pop pjevaču.

No istodobno se Park Mladeži punio i punio. Sve dok se nije napunio – do kraja. Ovom autoru ovo je četvrta ULTRA Europe, najviše je ljudi do sada vidio upravo na Guettinom nastupu lani kada je poljudski travnjak bio ispunjen. Ovo je još više jer jer Park Mladeži prostraniji i dopušta još više prostora pa tako i znatno više ljudi. Organizator festivala Joe Bašić iznio je ovog tjedna procjenu da tako uređeni Park Mladeži može primiti 55.000 ljudi. Ako ovo i nije toliko, onda je doista blizu.

I sve to kao uvertira noći u kojoj su publiku još čekali predstavnik nizozemske škole DJ-a, Nicky Romero sa svojim hardcore setom, uvijek odlični The Chainsmokers a na kraju jedan od simbola ULTRA Europe koji je redoviti gost festivala i ljubitelj naših šljivovice i ćevapa, Armin van Buuren, Čini se kako je ocjena da gosti ULTRE ne kupuju lokaciju nego festival i njegov program.

Jasno je da se Stadion Poljud i Park Mladeži ne mogu uspoređivati, no festival u svojoj strukturi nije izgubio. I dalje je tu popularni Resistance, ULTRINOM konceptu posvećenom undergroundu, kao i UMF Radio. Sada je komunikacija između tri bine protočnija, publika se lakše premješta od jednog do drugog. No, glavna pozornica je doista nešto zastrašujuće, ne samo dimenzijama, nego i zvukom. Ako je 'pauk' kojega su U2 montirali na Stadionu u Maksimiru prije deset godina vrijedio za do sada najveću pozornicu na kojoj je netko nastupio, ovo je doista još više, doista nekih 15-ak metara. Uz ukupnu površinu videoekrana od 1500 kvadrata, ali i nevjerojatnu glasnoću.

Kada se sve to upogoni uz ritmove najboljih svjetskih DJ-a tada se vidi zašto je ULTRA tako popularan festival. I zašto se njezine posjetitelje svaki puta može okarakterizirati kao najluđe. Prolazeći kroz gomilu oblina, šljokica, maski, boja, lako je vidjeti da se ovdje dolazi po noć čarolije koja nema puno veze s posječnim danom u godini. Cijene su praktično iste kao i svake godine na ULTRA festivalu, najtraženiji artikl je i dalje voda, uostalom kao i tokom dana kada je, uz druge brojne artikle nestala s polica lokalnih supermarketa.