Čeka se spektakl: Na pozornicu Ultre stiže Swedish House Mafia!

Fanovi su jutros nakon višegodišnjeg čekanja konačno mogli zaplesati uz ritmove koje im je s DJ pulta puštao Alesso, jedan od najpopularnijih DJ-a današnjice. Repriza prošle godine isplatila se, Alesso je vratio publici za status jednog od najtraženijih DJ-a kada se ULTRA Europe radi, odužio se dinamičnim setom praćenim atraktivnim vizualima a publika je vraćala razbacujući se na ritam Alessovih hitova poput Under Control.

Prije Alessa, nastupilo je jedno kućno ime ULTRA Europe. Afrojackov nastup mnogi fanovi opisat će kao najbolji na ovom festivalu do sada. Čest hrvatski gost, nastupao je i po drugim lokacijama osim na festivalu u Splitu, dao je još jednom sve od sebe s pulta s kojeg su dopirali i neki od hitova njegovog dobrog prijatelja Davida Guette poput, primjerice, Titaniuma, Ten Feet Tall gdje je i vokal Justina Biebera, a pogotovo je publika sjajno reagirala na meamix s, recimo, Pitbullovim Give me Everything Tonight i Sweet Dreams Eurythmicsa.

Ma koliko god veliko ime bili, današnjim glavnim headlinerima glavne pozornice, Swedish House Mafiji, nije ostao lak posao. Iako će imati snažnu potporu, jer prije njih nastupa britanska atrakcija Above & Beyond, dok će nas u posljednju večer ovogodišnje ULTRA Europe uvesti hrvatsko-slovenski DJ dvojac Vanillaz koji je ove godine već nastupio na ULTRA festivalima u Singapuru i Koreji. Kao konstanta koja zapravo zaslužuje vlastiti festival, dokazao se Resistance Stage.

Praktično stalno pun, s ovaj puta znatno jačim ozvučenjem, Resistance je opravdao želje vlasnika ULTRA festivala da bude njihov prozor u underground plesnu glazbu. Danas ga zatvara Carl Cox, apsolutna legenda plesne scene i redoviti gost ULTRA Europe festivala. Poznato je kako su njegovi setovi izrazito dugi no i prostor je ispred pulta ispunjen od početka do kraja. Prije njega je na Resistanceu i naš Pero Fullhouse, pa Joseph Capriati, Jon Rundell, Dubfire... Ipak, očekuje se da ovogodišnju ULTRA Europe obilježe Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angello.

Axwell/\Ingrosso su inače redoviti izvođači na festivalu no ovo bi moralo biti nešto sasvim drugo. Swedish House Mafia i danas je jedno od najpoznatijih imena elektronske plesne glazbe iako nisu nastupali zajedno šest godina. Sve do iznenadnog pojavljivanja prošle godine na ULTRA festivalu u Miamiju. I sada ih evo i službeno, jedna je od pozornica na kojoj će nastupiti upravo ona na Parku Mladeži. Nemaju izbora nego oduševiti publiku u najiščekivanijem nastupu ovog ULTRA Europe festivala.

