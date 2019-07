Sve je spremno za Ultru! Na Park mladeži stiže 120 tisuća posjetitelja

Prvi put otkako se održava u Splitu, festival ULTRA Europe neće se dogoditi na Poljudu već na Parku Mladeži. Nakon kratkotrajne epopeje odlučeno je da se napusti poljudska ljepotica, što je kod mnogih podiglo obrve, no ipak bez razloga. Park mladeži ima svojih prednosti u odnosu na stadion na kojem nastupa HNK Hajduk.

Školjke nema, ali ima prostora koji je kompaktniji pa i veći te se pregledom plana razmještaja pozornica i svega ostalog vezanog za ULTRA Europe odmah vidi kako nije izgubljeno ništa. Jer, Park Mladeži veći je za 15.000 kvadrata od Poljuda, a udaljen je samo oko kilometra od stare lokacije festivala.

Bliže je stara jezgra grada, u blizini je šoping-centar i veliki broj restorana. I ovaj će put neka od najvećih imena svjetske elektronske scene prodrmati partijanere s dominantne glavne pozornice koja nikada nije bila veća – ukupne površine 1500 četvornih metara – a uz nju su tu i legendarni Resistance, kao i UMF Radio na kojima tulum teče istodobno s glavnom pozornicom. Dva su organizirana Uberova punkta za dovoz i odvoz gostiju, VIP i Very VIP lože, food courtovi, štandovi s pićem. Nema sve u svemu neke razlike u organizaciji u odnosu na prijašnje ULTRE koje su se odvijale na Poljudu. Nema se dojam da će od danas pa do nedjelje rano ujutro partijanerima nešto nedostajati.

Sve počinje sutra u 19 sati kada ULTRA Mainstage otvaraju Lucky Z, a već tog prvog dana događa se malo iznenađenje jer već u 21.10 nastupa jedan od najpopularnijih headlinera ULTRE i jedan od najpopularnijih DJ-a uopće, David Guetta. Prvi dan završava nastupima The Chainsmokersa i Armina van Buurena koji je jedan od najpovezanijih umjetnika kada se govori o ULTRA Europe. Subota će sasvim sigurno privući veliku publiku jer će nastupiti Afrojack, a ULTRA noć zatvoriti jedna od najvećih zvijezda elektronske glazbe Alesso. Švedski DJ i producent često je bio spominjan među fanovima prijašnjih godina kada nije nastupio u Splitu pa je vjerovati kako će njegov nastup privući dodatnu publiku na ovogodišnji ULTRA Europe za koji se, prema navodima organizatora, prodalo nekih 15 posto karata više nego lani. Ukupno se očekuje oko 120.000 posjetitelja.

Kao i svaki put, završni je dan termin najvećeg spektakla. Na glavnoj pozornici vidjet ćemo hrvatsko-slovenski DJ duo Vanillaz, prije ponoći britansku atrakciju Above & Beyond, a onda senzaciju – Swedish House Mafiju. Prava elektronska supergrupa koju čine Axwell, Ingrosso i Steve Angello već je dugi niz godina popularna i u nas te je najava njihova nastupa na ovogodišnjoj ULTRA Europe dočekana s velikim oduševljenjem. Ali, paralelno će se sjajan tulum odvijati i na Resistanceu gdje će se pojaviti naš Pero Fullhouse, nakon njega niz poznatih DJ-a poput Jona Rundella, Dubfirea (sjajan DJ iranskog podrijetla), Josepha Capriatija, a onda i same legende house glazbe Carla Coxa. Ikona plesne glazbe fan je Hrvatske i redovit gost ULTRA Europe poznat po svojim maratonskim nastupima za koje je rekao kako nisu uvjetovani nego se jednostavno događaju zbog publike koja ostaje vjerna klasicima elektronske glazbe. Ne zaboravimo, ULTRA Europe nije samo festival nego je i događaj s prefiksom Destination. Nakon što se u Splitu na Parku mladeži završi najveći tulum u Hrvatskoj, sve se nastavlja na otocima Braču, Hvaru i Visu, gdje će još jednom, sedmi put završiti ULTRA Europe.

