Tomislav o odnosu s Marijom i planovima: 'Družimo se i uživo i online'

Kandidat osme sezone 'Života na vagi' Tomislav Čekolj za RTL.hr je otkrio kako provodi blagdane i održava li zdrav način života što se tiče prehrane i treninga.

''U predblagdansko vrijeme sam imao neke zakuske u firmi pa sam onda malo kršio zdravu prehranu kolačima i kiflicama, no za Božić i sve između sam jeo zdravu'', otkrio je Tomislav, a s treninzima ne posustaje. ''Redovito idem na treninge, a većinom to budu funkcionalni i kardio treninzi sa snagom'', priznao je. Dodao je kako bi od nove godine krenuo i s treninzima snage. ''U novoj godini mi je želja da do ljeta dođem to svoje idealne kilaže, a to je 110 kilograma tako da bi uz svoje standardne treninge radio i na masi. Zbog toga će to možda biti malo sporije – vidjet ćemo kako će to ići u praksi'', rekao je Tomislav za RTL.hr. Otkrio je i kako se često druži s Marijom s kojom se sprijateljio u showu 'Život na vagi'.

''Ona i ja se družimo i uživo i online. Dosta pričamo o tome kako ćemo jako zapeti s treninzima u novoj 2025. godini i ponovno ući u film kao u 'Životu na vagi', a čujem se i s Alinom, ali je ona često zauzeta pa se s njom ne čujem tako često kao s Marijom'', rekao je. Još jedna odluka u novoj godini mu je i više planirati.

Podsjetimo, Tomislav je u show stigao sa 164,5 kilograma dok je na finalnom vaganju imao 123,3 kilograma, odnosno skinuo je 41,2 kilograma, što je 25 posto tjelesne mase. U osmoj sezoni showa pobijedila je Alina Pantseyeva, te tako postala prva pobjednica 'Života na vagi'.

U osmu sezonu showa ušla je sa 145,3 kilograma, a u finale sa 73,6 kilograma – izgubila je 71,7 kilograma! Alina je i nakon pobjede nastavila je sa zdravom prehranom.

