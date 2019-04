Hana i Goran izbačeni iz kuće: 'Tko si ti? Može te biti sram!'

Došlo je vrijeme eliminacija pa se Hani i Goranu, koji imaju nula kuna, morao pridružiti još jedan par. Kako su Bada i Toca odustali, jasno je bilo da će se oni pridružiti paru iz Zagreba.

I dok su se ostali parovi otišli dogovoriti koga će izbaciti iz igre, Enis je ostao porazgovarati s Danijelom i Josipom jer je želio objasniti malom Imoćaninu da je morao vidjeti da je njegovoj partnerici loše, piše RTL.

„Nekad moramo stati na loptu, pogotovo ako ti netko kaže da ne može. Bitna je ona tebi, a ne cijela ova emisija“, nastavio je voditelj. Kad ih je Enis ostavio same, Josip je shvatio što mora napraviti. „Burno sam reagirao i duboko ti se ispričavam“, rekao je svojoj djevojci.​

Prvi su svoju odluku o eliminaciji Bade i Toce ili Hane i Gorana donijeli Jana i Miroslav. Na osnovi svega što su dosad pokazali u kući, bilo je jasno da će izbaciti „celebrity par“. „Pozdravlja te Matea“, poručila je Jana Hani, a Hana smatra da nije bilo potrebe da bude tako neljubazna.

A iako su bili dobri s parom iz Zagreba te je Josip čak govorio da Gorana doživljava kao brata, Danijela i Josip dali su narukvicu Badi i Toci. „Mislim da bi bilo vrijeme da Hana stane na loptu jer sam ja, kao cura od 18 godina, ozbiljnija od nje, što se laži u kući tiče“, rekla je Danijela, a Hana smatra da je to jako dvolično jer je Imoćanku doživljavala kao prijateljicu u kući. „Svaka ti čast, prijateljice“, komentirala je Hana.

Matea i Zvonimir također su hvalili samo Gorana, a Hanu vrijeđali. „On očito meni kopa jamu pred drugima, ali brzo će sam u nju upasti“, rekla je Hana za Splićanina, a Matea je nastavila: „Nije mi jasan njegov izbor, ali ako je njemu Hana dobra, super.“ Hanu je to, naravno, jako povrijedilo. „Što si Matea daje za pravo? Tko si ti nama? Znaš me deset dana! Može te biti sram“, komentirala je Hana. Tina i Davor bili su sljedeći i komentirali su kako su ostali natjecatelji bili malo nepristojni prema Hani i Goranu pa oni nisu bili takvi iako su ih izbacili iz kuće. No kako bi njihov odlazak bio još zanimljiviji, Enis je Hani i Goranu rekao da će oni odabrati par koji će potom odabrati par koji će spavati u kamp-kućici, a oni su odabrali Danijelu i Josipa da odluče o tome.

