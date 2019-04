Imoćanin se zamjerio ukućanima: 'Nema on što pipati tuđu ženu'

Tenzija u showu 'Superpar' ne nedostaje. Ovog puta ostalim ukućanima trn u oku postao je Imoćanin Josip Ajduk. 21-godišnji kandidat zamjerio se parovima jer je neuredan, a smeta im i to što je, čini se, bacio oko na druge stanarke. Naime, u video najavi večerašnje emisije Zvonimir Vrdoljak govori kako mu smeta što je neuredan, a s njim se složila i njegova partnerica Matea.

- Jutros sam mu opet prigovorila da ne pere suđe. On je rekao da je jedan dan oprao i da mu je to dosta za godinu dana - kazala je Matea. Nekim kandidatima zasmetalo je i to što je jogurt iz posude koja je namijenjena svima jeo sa žlicom. - Ne možeš svoju slinu ostavljat u jogurtu - komentirali su stanari.

Ipak, najviše se zamjerio Zvonomiru kojem osim toga što je neuredan smeta i to što je dirkao njegovu partnericu.

- Meni cura ide uz stepenice, a on ju hvata za nogu - ispričao je Zvonimir.

- On je mene pipao, ne hvatao za nogu. Nema on što pipati tuđu ženu - nadovezala se ljutita Matea.

